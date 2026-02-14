Застукали с поличным: воров цветов с кладбищ запечатлели на месте «преступления» (ФОТО)

Впрочем, по следам на снегу легко определить - здесь побывали косули. Они нередко посещают кладбища, в том числе и в столице, с целью подкрепиться, особенно зимой. Кроме того, животные грызут ветки туй - они делают это для очистки кишечника от паразитов.

Поедателей цветов на кладбище Зиепниеккална удалось увековечить - Каспарс опубликовал на платформе "Х" несколько фотографий косуль.

В комментариях пишут:

- Слабоват рацион, надо на более новые кладбища, где есть туи!

- В принципе зимой на кладбище можно привезти стожок сена.

- Вот это да, раньше было полно белок, а теперь около больших цыганских памятников - косули!

- Сколько я хожу по кладбищам, белки, косули и куницы есть на всех рижских кладбищах.