Пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мёртвой

Уже сообщалось, что Паула Дукуре 12 февраля вышла из дома на ул. Велдрес в рижском микрорайоне Югла.

Согласно общедоступной информации, Дукуре вместе с Эдийсом и Миком Дукурсами участвовала в латвийском национальном отборе на "Евровидение 2011 года, в 2012 году она стартовала на этом отборе с другой песней. В 2014 году Дукуре была номинирована на премию "Лучшая музыкальная запись года" в категории "Лучший дебют".

Брат Паулы, певец Мик Дукурс, написал на своей странице в "Фейсбуке":

"Наша Паула ушла в вечность. Информация о прощании будет на следующей неделе. Сейчас очень просим уважать покой семьи".