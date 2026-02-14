Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мёртвой

© LETA 14 февраля, 2026 11:41

Важно 0 комментариев

Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся, ведётся расследование причин смерти, однако информация, которой располагает полиция в данный момент, не свидетельствует о том, что против умершей женщины было совершено преступление.

Уже сообщалось, что Паула Дукуре 12 февраля вышла из дома на ул. Велдрес в рижском микрорайоне Югла.

Согласно общедоступной информации, Дукуре вместе с Эдийсом и Миком Дукурсами участвовала в латвийском национальном отборе на "Евровидение 2011 года, в 2012 году она стартовала на этом отборе с другой песней. В 2014 году Дукуре была номинирована на премию "Лучшая музыкальная запись года" в категории "Лучший дебют".

Брат Паулы, певец Мик Дукурс, написал на своей странице в "Фейсбуке": 

"Наша Паула ушла в вечность. Информация о прощании будет на следующей неделе. Сейчас очень просим уважать покой семьи".

