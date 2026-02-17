Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Работодатели наживаются на украинских беженцах: эксперты

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 11:23

Новости Латвии

Как минимум несколько десятков предпринимателей недобросовестно использовали украинских гражданских лиц, бежавших от войны. К такому выводу пришло общество Patvērums «Drošā māja» (Убежище «Надежный дом»), оказывая поддержку людям, оказавшимся в беде. Жалуются на то, что работодатель не выплатил обещанную зарплату, не заключает трудовой договор либо как-то иначе использует людей, злоупотребляя тем, что они оказались в беде, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

Микола в Латвию прибыл вскоре после начала войны, будучи еще несовершеннолетним. Он нашел работу на складе, где нужно было принимать и обрабатывать заказы, упаковывать товары.

«Я нашел работу примерно через месяц. Меня приняли, но без договора. Так получилось. За первый месяц мне заплатили, а за следующие два — нет. Я проработал там три месяца», — рассказал украинец.

В обществе Patvērums «Drošā māja» говорят о ряде случаев обмана украинских гражданских лиц. Из-за развязанной Россией войны украинцы, получившие международную защиту, имеют право работать здесь наравне с другими жителями и они стараются трудоустроиться.

«Украинские гражданские лица действительно стараются работать, ищут работу. Но, к сожалению, у меня сложилось впечатление, что латвийские работодатели часто поступают очень недобросовестно, нанимая украинцев», — заявила юрист организации Гита Мирушкина.

В 2025 году в организацию за помощью по вопросам трудового права очно обратились 38 украинских гражданских лиц. Многие, узнав, насколько сложно добиться желаемого, больше не возвращались.

Шестерым украинцам общество помогло подготовить иски в суд. Например, одной уборщице работодатель велел работать по 250–400 часов в месяц, оплачивая лишь минимальное количество часов. «Сумма иска уже превышает 11 000 евро. Он подан в суд».

В обществе подчеркивают: из благодарности за безопасное небо над головой многие украинцы слепо доверяют работодателям. Кроме того, не желая жить на пособия, они соглашаются на нечестные предложения о работе.

«Мы действительно в этом усматриваем некое злоупотребление их беспомощностью, видя их желание заработать и необходимость зарабатывать. Они сюда приехали, им нужно обустроиться, у них много потребностей, и эта  ситуация недобросовестно используется», — отметила руководитель Рижского регионального управления Государственной трудовой инспекции Байба Шилберга.

Если раньше такие жалобы в Инспекцию от приезжих поступали примерно раз в месяц, то теперь — по несколько каждый рабочий день.

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

