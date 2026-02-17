Работодатели наживаются на украинских беженцах: эксперты

Микола в Латвию прибыл вскоре после начала войны, будучи еще несовершеннолетним. Он нашел работу на складе, где нужно было принимать и обрабатывать заказы, упаковывать товары.

«Я нашел работу примерно через месяц. Меня приняли, но без договора. Так получилось. За первый месяц мне заплатили, а за следующие два — нет. Я проработал там три месяца», — рассказал украинец.

В обществе Patvērums «Drošā māja» говорят о ряде случаев обмана украинских гражданских лиц. Из-за развязанной Россией войны украинцы, получившие международную защиту, имеют право работать здесь наравне с другими жителями и они стараются трудоустроиться.

«Украинские гражданские лица действительно стараются работать, ищут работу. Но, к сожалению, у меня сложилось впечатление, что латвийские работодатели часто поступают очень недобросовестно, нанимая украинцев», — заявила юрист организации Гита Мирушкина.

В 2025 году в организацию за помощью по вопросам трудового права очно обратились 38 украинских гражданских лиц. Многие, узнав, насколько сложно добиться желаемого, больше не возвращались.

Шестерым украинцам общество помогло подготовить иски в суд. Например, одной уборщице работодатель велел работать по 250–400 часов в месяц, оплачивая лишь минимальное количество часов. «Сумма иска уже превышает 11 000 евро. Он подан в суд».

В обществе подчеркивают: из благодарности за безопасное небо над головой многие украинцы слепо доверяют работодателям. Кроме того, не желая жить на пособия, они соглашаются на нечестные предложения о работе.

«Мы действительно в этом усматриваем некое злоупотребление их беспомощностью, видя их желание заработать и необходимость зарабатывать. Они сюда приехали, им нужно обустроиться, у них много потребностей, и эта ситуация недобросовестно используется», — отметила руководитель Рижского регионального управления Государственной трудовой инспекции Байба Шилберга.

Если раньше такие жалобы в Инспекцию от приезжих поступали примерно раз в месяц, то теперь — по несколько каждый рабочий день.