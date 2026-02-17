Силиню придётся терпеть до выборов: Бригманис

По мнению Бригманиса, если правительство под руководством Эвики Силини ("Новое Единство") развалится, то до выборов в Сейм будет работать техническое правительство с тем же премьером и министрами. Соответственно, он считает, что смена правительства не стоит на повестке дня коалиционных партий.

Политик СЗК уверен, что нынешняя премьер-министр и некоторые министры не останутся у власти после выборов.

В то же время Бригманис не исключил, что СЗК может потребовать отставки Силини, не уточнив, за что именно, а затем добавив, что это не является целью СЗК.

По мнению Бригманиса, дело лесопромышленников, за которое сейчас критикуют СЗК, - это мелкая месть, и это дело несущественно по сравнению со сваями моста "Rail Baltica" через Даугаву, за который ответственны "Прогрессивные", и высокими расходами на строительство больницы имени Страдиньша, за которые отвечает "Новое Единство".

Бригманис согласился, что "частично" присутствие СЗК в нынешнем правительстве - это только политический расчет.