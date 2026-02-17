Его уже назвали «Ледник судного дня»: к чему может привести разрушение Туэйтса

Почему Туэйтс так опасен

Туэйтс — гигантская ледяная система размером с небольшую страну. Особенность в том, что значительная часть его основания лежит ниже уровня моря и уходит вглубь континента. Это делает ледник чувствительным к потеплению океана: тёплые воды моря Амундсена подтачивают лёд снизу, особенно в зоне, где он перестаёт опираться на дно и начинает плавать — так называемой линии закрепления.

Если Туэйтс полностью потеряет устойчивость, его вклад в глобальный уровень моря может составить около 65 сантиметров. Но куда серьёзнее потенциальный «эффект домино»: ледник служит своеобразной пробкой для соседних массивов Западной Антарктиды. Его ослабление способно ускорить сход льда в море и добавить к повышению уровня воды уже не десятки сантиметров, а более метра в долгосрочной перспективе.

Подъём уровня моря: удар по прибрежным мегаполисам

Даже прибавка в полметра — это не абстрактная цифра. Для низменных территорий она означает кратный рост частоты штормовых наводнений. Под угрозой окажутся прибрежные районы Нью-Йорка, Майами, Лондона, Шанхая, Джакарты, а также дельты крупных рек — Нила, Меконга, Ганга.

Повышение уровня моря: увеличит эрозию берегов и потерю пляжей; приведёт к засолению пресных подземных вод; потребует дорогостоящей защиты инфраструктуры — дамб, портов, транспортных узлов; усилит миграционное давление из затапливаемых регионов.

По оценкам климатологов, сотни миллионов человек живут в зонах, которые при подъёме уровня моря на метр окажутся в зоне регулярных подтоплений к концу века.

Разрушение Туэйтса станет не разовым событием, а длительным процессом. Однако его экономический эффект будет нарастать: страховые выплаты, перестройка городов, перенос предприятий и жилья, утрата сельхозугодий. Страны с длинной береговой линией будут вынуждены вкладывать миллиарды долларов в адаптацию.

Для беднейших государств это может означать гуманитарные кризисы. Потеря территории и источников пресной воды усиливает социальную нестабильность и риск конфликтов. Уже сегодня некоторые островные государства Тихого океана рассматривают сценарии частичного переселения населения.

Климатическая обратная связь

Есть и более сложные последствия. Западно-Антарктический ледяной щит влияет на циркуляцию Южного океана. Ускоренное поступление пресной воды может изменить плотностную структуру океана и повлиять на глобальные течения. Это способно изменить распределение тепла по планете, усиливая экстремальные погодные явления в одних регионах и вызывая похолодание в других.

Кроме того, потеря отражающей поверхности льда уменьшает альбедо Земли — планета начинает поглощать больше солнечной энергии, что усиливает глобальное потепление.

Учёные подчёркивают: речь не идёт о мгновенном обрушении всего ледника в ближайшие годы. Однако наблюдения последних десятилетий показывают устойчивую тенденцию к ускорению отступления. Восточная часть шельфового льда уже демонстрирует трещины и признаки ослабления.

Ключевой вопрос — скорость. Если процессы будут развиваться постепенно, у прибрежных стран останется время на адаптацию. Если же сработает механизм так называемой «морской ледниковой неустойчивости», темпы подъёма уровня моря могут оказаться выше нынешних прогнозов.

История с Туэйтсом — это наглядный пример того, как глобальное потепление материализуется в конкретных рисках(оставим в стороне вопрос, вызвано ли оно антропогенными причинами, т.е. связанными с деятельностью человека, или является естественным циклическим процессом земного климата - тут мнения разные даже у учёных). Разрушение ледника не ограничится Антарктидой: его последствия затронут мировую экономику, безопасность и судьбы миллионов людей.