Его уже назвали «Ледник судного дня»: к чему может привести разрушение Туэйтса

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 10:24

Важно 0 комментариев

В Западной Антарктиде ускоряется отступление одного из самых уязвимых ледников планеты — Туэйтса, Thwaites Glacier. Из-за потенциальных последствий его нередко называют «ледником судного дня». Речь не о мгновенной катастрофе, а о цепочке процессов, способных радикально изменить береговые линии мира в течение десятилетий и столетий.

Почему Туэйтс так опасен

Туэйтс — гигантская ледяная система размером с небольшую страну. Особенность в том, что значительная часть его основания лежит ниже уровня моря и уходит вглубь континента. Это делает ледник чувствительным к потеплению океана: тёплые воды моря Амундсена подтачивают лёд снизу, особенно в зоне, где он перестаёт опираться на дно и начинает плавать — так называемой линии закрепления.

Если Туэйтс полностью потеряет устойчивость, его вклад в глобальный уровень моря может составить около 65 сантиметров. Но куда серьёзнее потенциальный «эффект домино»: ледник служит своеобразной пробкой для соседних массивов Западной Антарктиды. Его ослабление способно ускорить сход льда в море и добавить к повышению уровня воды уже не десятки сантиметров, а более метра в долгосрочной перспективе.

Подъём уровня моря: удар по прибрежным мегаполисам

Даже прибавка в полметра — это не абстрактная цифра. Для низменных территорий она означает кратный рост частоты штормовых наводнений. Под угрозой окажутся прибрежные районы Нью-Йорка, Майами, Лондона, Шанхая, Джакарты, а также дельты крупных рек — Нила, Меконга, Ганга.

Повышение уровня моря: увеличит эрозию берегов и потерю пляжей; приведёт к засолению пресных подземных вод; потребует дорогостоящей защиты инфраструктуры — дамб, портов, транспортных узлов; усилит миграционное давление из затапливаемых регионов.

По оценкам климатологов, сотни миллионов человек живут в зонах, которые при подъёме уровня моря на метр окажутся в зоне регулярных подтоплений к концу века.

Разрушение Туэйтса станет не разовым событием, а длительным процессом. Однако его экономический эффект будет нарастать: страховые выплаты, перестройка городов, перенос предприятий и жилья, утрата сельхозугодий. Страны с длинной береговой линией будут вынуждены вкладывать миллиарды долларов в адаптацию.

Для беднейших государств это может означать гуманитарные кризисы. Потеря территории и источников пресной воды усиливает социальную нестабильность и риск конфликтов. Уже сегодня некоторые островные государства Тихого океана рассматривают сценарии частичного переселения населения.

Климатическая обратная связь

Есть и более сложные последствия. Западно-Антарктический ледяной щит влияет на циркуляцию Южного океана. Ускоренное поступление пресной воды может изменить плотностную структуру океана и повлиять на глобальные течения. Это способно изменить распределение тепла по планете, усиливая экстремальные погодные явления в одних регионах и вызывая похолодание в других.

Кроме того, потеря отражающей поверхности льда уменьшает альбедо Земли — планета начинает поглощать больше солнечной энергии, что усиливает глобальное потепление.

Учёные подчёркивают: речь не идёт о мгновенном обрушении всего ледника в ближайшие годы. Однако наблюдения последних десятилетий показывают устойчивую тенденцию к ускорению отступления. Восточная часть шельфового льда уже демонстрирует трещины и признаки ослабления.

Ключевой вопрос — скорость. Если процессы будут развиваться постепенно, у прибрежных стран останется время на адаптацию. Если же сработает механизм так называемой «морской ледниковой неустойчивости», темпы подъёма уровня моря могут оказаться выше нынешних прогнозов.

История с Туэйтсом — это наглядный пример того, как глобальное потепление материализуется в конкретных рисках(оставим в стороне вопрос, вызвано ли оно антропогенными причинами, т.е. связанными с деятельностью человека, или является естественным циклическим процессом земного климата - тут мнения разные даже у учёных). Разрушение ледника не ограничится Антарктидой: его последствия затронут мировую экономику, безопасность и судьбы миллионов людей.

 

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
Важно

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали
Важно

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали (3)

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски
Важно

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски (4)

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Важно 16:38

Важно 0 комментариев

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

Мнения 16:33

Мнения 0 комментариев

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Азбука здоровья 16:27

Азбука здоровья 0 комментариев

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

«Латвия — наш дом»: Вейдемане обнаружила, что у русских есть запрос на обучение латышскому

Мнения 16:15

Мнения 0 комментариев

Публицист Элита Вейдемане взяла интервью у педагога Аннии Баумане, которая учит латышскому языку представителей других национальностей. "Конечно, тех, кто действительно хочет вписаться в латышскую среду, с уважением относясь к латышской культуре, истории и языку. Анния показала видеозапись, на которой одна из её учениц по-латышски описывала фотографию: две женщины с пакетами из магазинов. Разумеется, в рассказе ученицы были ошибки, но чувствовалось, как она сама старается их исправить — подбирает правильные слова, нужные окончания, чтобы словесный узор получился ясным и чистым. «Она занимается у меня уже три года», — говорит Анния. Эти занятия даются нелегко, но Анния полна оптимизма: многие русские искренне заинтересованы в освоении латышского языка", - обнаружила Вейдемане.

