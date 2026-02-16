Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Не проходите мимо: от мороза уже погибло 12 человек — младшему 27 лет (1)

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 20:33

Важно 1 комментариев

LTV/YouTube

В первые две недели февраля служба неотложной медицинской помощи (СНМП) в среднем за сутки оказывала помощь и доставляла в лечебные учреждения в среднем шесть-семь человек с переохлаждением или обморожением.

Как сообщила агентству LETA главный специалист по связям с общественностью отдела коммуникаций СНМП Инга Витола, по сравнению с январем количество таких вызовов не увеличилось.

СНМП напоминает, что, увидев человека, который упал на улице, лежит или долго сидит на одном месте, например, на скамейке, необходимо подойти к нему и выяснить, не нужна ли ему помощь. Если человек не отвечает, нужно слегка потрясти его за плечо и попытаться понять, можно ли помочь ему встать и перейти в теплое место.

Если человек не реагирует, необходимо немедленно позвонить по номеру экстренной помощи 112 или 113.

Информация, имеющаяся в распоряжении Государственного центра судебной медицинской экспертизы (VTMEC), свидетельствует, что до 30 января этого года было зарегистрировано 12 случаев смерти, причиной которых было общее переохлаждение организма. Погибли девять мужчин и три женщины в возрасте от 27 до 72 лет.

В семи случаях смерть наступила вне помещений или в общественных местах – на улице, в парке, у входов в здания или в заброшенных транспортных средствах в различных районах Латвии. В пяти случаях смерть наступила по месту жительства или в других помещениях, в том числе в неотапливаемых домах.

В четырех случаях было установлено наличие алкоголя, в четырех случаях алкоголь не был обнаружен, а в еще четырех случаях результаты лабораторных исследований еще не доступны.

Для сравнения, в 2024 году от воздействия низких температур погибли 74 человека, согласно данным центра.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО) (1)

Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов
Важно

Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
Важно

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Попытки «очистить эфир» от русского языка — это не защита интересов государства, а дискриминация: Андрей Козлов (1)

Важно 22:45

Важно 1 комментариев

Недавно Иварс Аболиньш предложил постепенно закрыть русскоязычные частные радиостанции в Латвии, аргументируя это тем, что радиочастоты «принадлежат государству» и государство может распоряжаться ими по своему усмотрению. Данную новость комментирует предприниматель Андрей Козлов.

Недавно Иварс Аболиньш предложил постепенно закрыть русскоязычные частные радиостанции в Латвии, аргументируя это тем, что радиочастоты «принадлежат государству» и государство может распоряжаться ими по своему усмотрению. Данную новость комментирует предприниматель Андрей Козлов.

Читать

Одно падение — четыре операции: и всё же Линдси Вонн не жалеет, что приехала на Олимпиаду (1)

Важно 20:14

Важно 1 комментариев

Горнолыжнице Линдси Вонн, упавшей в самом начале трассы на Олимпийских играх в Италии, в субботу предстоит очередная — четвертая — операция на ноге. После этого, надеется спортсменка, она сможет вернуться в США, где ее ожидает еще как минимум одна операция.

Горнолыжнице Линдси Вонн, упавшей в самом начале трассы на Олимпийских играх в Италии, в субботу предстоит очередная — четвертая — операция на ноге. После этого, надеется спортсменка, она сможет вернуться в США, где ее ожидает еще как минимум одна операция.

Читать

Росликов объясняет уход депутатов из «Стабильности!» давлением спецслужб и разногласиями по Украине (1)

Важно 20:06

Важно 1 комментариев

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов объясняет уход нескольких депутатов из фракций партии в Сейме и Рижской думе как разногласиями по украинскому вопросу, так и "давлением спецслужб" на партию, отмечая при этом, что это не ставит под угрозу участие партии в осенних парламентских выборах.

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов объясняет уход нескольких депутатов из фракций партии в Сейме и Рижской думе как разногласиями по украинскому вопросу, так и "давлением спецслужб" на партию, отмечая при этом, что это не ставит под угрозу участие партии в осенних парламентских выборах.

Читать

Два парня стали самыми молодыми миллиардерами Европы, научив любого желающего создавать сайты (1)

Важно 20:02

Важно 1 комментариев

Два вчерашних студента из Стокгольма за год превратили эксперимент с ИИ в компанию стоимостью миллиарды долларов. Их платформа Lovable обещает то, о чем давно мечтали предприниматели: создавать сайты и приложения без навыков программирования. Проект стремительно набрал аудиторию, привлек сотни миллионов инвестиций и сделал своих основателей одними из самых молодых миллиардеров Европы.

Два вчерашних студента из Стокгольма за год превратили эксперимент с ИИ в компанию стоимостью миллиарды долларов. Их платформа Lovable обещает то, о чем давно мечтали предприниматели: создавать сайты и приложения без навыков программирования. Проект стремительно набрал аудиторию, привлек сотни миллионов инвестиций и сделал своих основателей одними из самых молодых миллиардеров Европы.

Читать

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам? (1)

Важно 19:35

Важно 1 комментариев

Наш очередной политик из «бывших» - на сей раз экс-премьер Лаймдота Страуюма – выступила в роли мудрой совы из анекдота про мышей. «Сова, сова, - что сделать, чтобы нас не ели?» - «А вы станьте ежиками!» - «А как стать то?» - «Не знаю, это уже детали, а я стратегией занимаюсь». Так и Страуюма: нам, говорит, нужно поумнеть.   

Наш очередной политик из «бывших» - на сей раз экс-премьер Лаймдота Страуюма – выступила в роли мудрой совы из анекдота про мышей. «Сова, сова, - что сделать, чтобы нас не ели?» - «А вы станьте ежиками!» - «А как стать то?» - «Не знаю, это уже детали, а я стратегией занимаюсь». Так и Страуюма: нам, говорит, нужно поумнеть.   

Читать

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов (1)

Животные 19:17

Животные 1 комментариев

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Читать