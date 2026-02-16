Как сообщила агентству LETA главный специалист по связям с общественностью отдела коммуникаций СНМП Инга Витола, по сравнению с январем количество таких вызовов не увеличилось.

СНМП напоминает, что, увидев человека, который упал на улице, лежит или долго сидит на одном месте, например, на скамейке, необходимо подойти к нему и выяснить, не нужна ли ему помощь. Если человек не отвечает, нужно слегка потрясти его за плечо и попытаться понять, можно ли помочь ему встать и перейти в теплое место.

Если человек не реагирует, необходимо немедленно позвонить по номеру экстренной помощи 112 или 113.

Информация, имеющаяся в распоряжении Государственного центра судебной медицинской экспертизы (VTMEC), свидетельствует, что до 30 января этого года было зарегистрировано 12 случаев смерти, причиной которых было общее переохлаждение организма. Погибли девять мужчин и три женщины в возрасте от 27 до 72 лет.

В семи случаях смерть наступила вне помещений или в общественных местах – на улице, в парке, у входов в здания или в заброшенных транспортных средствах в различных районах Латвии. В пяти случаях смерть наступила по месту жительства или в других помещениях, в том числе в неотапливаемых домах.

В четырех случаях было установлено наличие алкоголя, в четырех случаях алкоголь не был обнаружен, а в еще четырех случаях результаты лабораторных исследований еще не доступны.

Для сравнения, в 2024 году от воздействия низких температур погибли 74 человека, согласно данным центра.