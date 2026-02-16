Досрочный выход на пенсию по-новому: кому и во сколько положено?

Обсуждая бюджет-2026 и наметки на следующие годы, законодатели наконец-то решились пересмотреть перечень профессий, которые предусматривают возможность досрочного выхода на пенсию при наличии определенного страхового стажа. И это не 20 трудовых лет, как положено обычным пенсионерам, и не в 65 лет, как всем остальным.

...За четверть века система пенсий по выслуге лет распухла и стала порой нелогичной, и главное – очень затратной. За 10 лет сумма выплаты таких пенсий выросла с 40 до 141 млн. евро в 2024 году, через пять лет расходы госбюджета на эти пенсии уже могли бы превысить 200 млн. в год, а к 2060 году достичь, страшно сказать, 1,7 млрд. евро.

Всё больше пенсионеров-льготников

Начиная с 2000 года в список льготных пенсий добавляли все новые профессии, и расходы по ее содержанию росли и росли. Сначала включены были только военнослужащие и работники Министерства внутренних дел. Сначала добавили прокуроров, с 2005-го - работников профессиональных концертных организаций, театров, цирка, хоров, профессиональных оркестров, с 2006-го — судей, с 2007-го — дипломатов. Потом пошли работники Бюро по борьбе с коррупцией, учреждений государственной безопасности, далее - Службы неотложной медицинской помощи. Причем у разных профессий разные условия выхода на заслуженный отдых, не всегда понятные.

С 2011 по 2024 год число получателей пенсий по выслуге лет увеличилось на 69,2%, достигнув 12 176 человек. Пенсия назначается пожизненно. А вместе с тем эти специалисты уходят на пенсию в среднем в 50-60 лет, тогда как в стране не хватает рабочей силы. Семь из десяти пенсионеров по выслуге лет продолжают работать, чаще всего в том же учреждении...

Реформа на подходе

В конце прошлого года Сейм ЛР принял окончательные поправки к девяти законам, касающимся пенсий по выслуге лет. Они предусматривают поэтапные изменения в существующем регулировании этих пенсий с 2027 года. Реформа предусматривает, что не сразу, постепенно пенсия по выслуге лет будет назначаться только тем, чья работа связана с повышенным риском, угрозой здоровью или жизни, например пожарным и спасателям.

И тут никто не поспорит. Честь и хвала этим самоотверженным труженикам, которые получают незаслуженно скромные зарплаты: пожарные-спасатели – в среднем 1 079–1 234 евро, командиры их отрядов – 1 279–1 567 евро брутто.

В Латвии пенсии по выслуге лет назначаются двум группам жителей. Первая — судьи, прокуроры, дипломаты, сотрудники МВД, системы мест заключения, KNAB, должностные лица службы безопасности. Эти пенсии выплачиваются из госбюджета.

Вторая группа — некоторые работники отрасли транспорта и творческих профессий, которые из-за специфики работы имеют право на более ранний выход на пенсию. Эти пенсии выплачиваются из социального бюджета.

Для каждой профессии - свои особые условия назначения пенсии, нет и общей системы расчета пенсий. Например, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией право на получение пенсии за выслугу имеют внутренние аудиторы и старшие бухгалтеры, хотя такие же специалисты работают и в других учреждениях.

Большинство получает 55% от средней зарплаты, но отдельные группы вроде судей и дипломатов могут получить вплоть до 65%. У одних пенсия по выслуге лет может быть очень маленькой по сравнению с обычной пенсией (художник – 460 евро), а у других - намного выше обычной пенсии (судья – 2 100 евро).

Назрело, одним словом. Денег на госрасходы не хватает, поэтому у правительства руки дошли до льготных пенсий...

Продолжайте работать

Изменения не коснутся тех, кто уже получает пенсию по выслуге, и тех, кто получит на нее право до 2027 года. По новой норме пенсия по выслуге распространяется и на тех, кто продолжает трудовые отношения.

Изменения предусматривают постепенное увеличение стажа выслуги лет и возраста на шесть месяцев ежегодно в течение пяти лет.

Для лиц, у которых на 1 января 2027 года накопится стаж менее 10 лет, изменится формула расчета служебной пенсии. Пенсия будет рассчитываться, исходя из суммы заработной платы за последние 10 календарных лет, период которых заканчивается за два месяца до увольнения со службы.

Старожилы помнят: была такая практика, что последние два года перед пенсией человек переходил на более высокооплачиваемое место, или ему, например, в бухгалтерии прибавляли зарплату другого работника – чтобы увеличить доходы для расчета пенсии. Переплату он, конечно, возвращал...

Также уменьшат минимальный и максимальный размер служебных пенсий на 10–20%, выравнивая сумму между службами, или на 5%, если лицо увольняется или освобождается от должности.

Получателями пенсий по выслуге лет больше не будут прокуроры и судьи, поскольку для этих групп будет введена специальная пенсия, а также дипломаты, которым взамен будет предусмотрена доплата за службу в странах с высоким уровнем риска.

Изменения также коснутся артистов балета, цирка и хоров, актеров кукольных театров, артистов оркестров, солистов, вокалистов, театральных актеров. Для представителей этих профессий предусмотрены меры поддержки, в том числе переквалификация на другую профессию.

Министерство культуры отважно билось за сохранение льготных пенсий для сотрудников отрасли, их сохранили, но увеличили пенсионный возраст. Так, для балетных танцоров установлено, что на пенсию можно выходить после 38 лет, а размер пенсии уменьшен с нынешних 55% до 45%.

Установлено, что в стаж выслуги можно будет включить время, отработанное в частном секторе, но не более 20% от общего стажа выслуги.

Будут вырабатываться единые принципы назначения пенсии по выслуге лет. Она будет выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста. После этого ее выплата будет прекращена, и лицо в дальнейшем будет получать пенсию по старости, рассчитанную в общем порядке из социальных страховых взносов человека...

Горячие дискуссии

При обсуждении проекта реформы некоторые депутаты Сейма говорили, что почти для каждой профессии можно найти причину, по которой ей полагалась бы пенсия за выслугу лет.

А латвийский профсоюз работников внутренних дел возражал против нормы, когда с наступлением общего пенсионного возраста будет выплачиваться пенсия по старости, которая обычно ниже пенсии по выслуге. Если человек работал и заработал пенсию, то он имеет право получать ее до конца жизни.

Приводилась в пример Эстония, где с 2020 года полностью отказались от пенсий за выслугу лет.

Сотрудникам МВД значительно повысили зарплаты, для работников культуры была установлена отдельная минимальная ставка заработной платы. Если бы Латвия пошла тем же путем, то сэкономленные средства можно было бы направить на повышение зарплат работников, помощь пенсионерам и инвалидам с пенсиями вдвое ниже минимальной зарплаты...

Прозвучало мнение, что судьи и дипломаты хотя и компетентные люди, но вполне могут оставаться работать в своей отрасли. Равно как и хористы и музыканты оркестра не рискуют здоровьем и могут переквалифицироваться со временем.

Между тем странно, но нигде не прозвучало слово за снижение пенсионного возраста для учителей, которых катастрофически не хватает и которые в современных условиях идут на работу иногда как в бой...

цифры и факты

* По данным Государственной канцелярии, в четвертом квартале прошлого года самые высокие пенсии за выслугу лет получали судьи — в среднем 3 181 евро, а самые низкие — артисты со средним размером пенсии 815 евро.

* За последние пять лет чаще всего возможностью выйти на пенсию по выслуге пользовались сотрудники служб, подведомственных МВД.

* В 2011 году пенсии по выслуге лет получали 7 198 человек, в 2024-м — 12 176...

Вера СТЕПНОВА