Заморозили счёт или странно закрыли? Как грамотно решить проблемы с банком

Если ваша коммуникация с банком по проблеме не привела к ее разрешению и вы считаете, что действия банка по «заморозке» счёта или его закрытию являются необоснованными, у вас есть несколько вариантов, вы можете:

• обратиться в сам банк — это обязательный первый шаг. Следует запросить официальное письменное разъяснение причин заморозки или закрытия счёта.

• обратиться в Центр защиты прав потребителей.

• подать жалобу омбудсмену Ассоциации финансовой отрасли Латвии — нейтральному медиатору споров.

• обратиться в Банк Латвии. Следует учитывать, что Банк Латвии не вправе вмешиваться в гражданско-правовые отношения между банком и его клиентом. Однако на основании информации, представленной в жалобе, Банк Латвии проверяет деятельность банка и использует предоставленные заявителем сведения в целях надзора, а при необходимости может выступить посредником между клиентом и банком.

• Если не помогли предыдущие шаги, то суд. Ваши отношения с банком — это гражданско-правовой спор, и вы имеете право защищать свои нарушенные права в гражданском суде.

Удачи!