На западе Латвии к концу недели возможна небольшая оттепель; но нас ещё поморозит

В ближайшие дни под влиянием антициклона облака рассеются, ветер будет слабым, значительных осадков не предвидится, разве что во второй половине ожидаемой недели время от времени пройдут небольшие снегопады.

В понедельник над Латвией установится центр антициклона - небо будет преимущественно ясным, но облака время от времени будут появляться. Кое-где возможен небольшой снег. Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах ночью и утром будет наблюдаться туман и дымка. Ночью похолодает до -13-18 градусов, чуть теплее будет в прибрежных районах, зато на юге Латвии ожидается сильный мороз - от -20 до -24 градусов, местами даже до -25-27 градусов. Днём температура воздуха повысится до -3-8 градусов, в восточных районах - до -6-11 градусов.

Во вторник ожидается ещё более холодная погода: ночью уже во многих местах похолодает до -20-24 градусов, кое-где в центральных и восточных районах - до -25-27 градусов. Максимальная температура воздуха днём - от -7 до -12 градусов, на юге страны местами немного холоднее.

В середине недели к Латвии приблизится новый циклон, уже в среду облачность усилится. Ещё в ночь на среду во многих местах будет от 20 до -24 градусов, но во второй половине недели сильный мороз по ночам уже не ожидается.

Ближе к выходным время от времени будут небольшие снегопады, но собственно в выходные осадки утихнут. Восточный ветер постепенно сменится западным, от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха днём - в пределах от -5 до -10 градусов, однако на крайнем западе страны столбик термометра приблизится к нулевой отметке и даже возможна небольшая оттепель.