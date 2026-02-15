Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На западе Латвии к концу недели возможна небольшая оттепель; но нас ещё поморозит

© LETA 15 февраля, 2026 16:01

0 комментариев

На следующей неделе в Латвии сохранится морозная погода, местами по ночам ожидаются очень сильные холода, но в конце недели температура воздуха повысится и в западных районах приблизится к нулевой отметке, прогнозируют синоптики.

В ближайшие дни под влиянием антициклона облака рассеются, ветер будет слабым, значительных осадков не предвидится, разве что во второй половине ожидаемой недели время от времени пройдут небольшие снегопады.

В понедельник над Латвией установится центр антициклона - небо будет преимущественно ясным, но облака время от времени будут появляться. Кое-где возможен небольшой снег. Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах ночью и утром будет наблюдаться туман и дымка. Ночью похолодает до -13-18 градусов, чуть теплее будет в прибрежных районах, зато на юге Латвии ожидается сильный мороз - от -20 до -24 градусов, местами даже до -25-27 градусов. Днём температура воздуха повысится до -3-8 градусов, в восточных районах - до -6-11 градусов.

Во вторник ожидается ещё более холодная погода: ночью уже во многих местах похолодает до -20-24 градусов, кое-где в центральных и восточных районах - до -25-27 градусов. Максимальная температура воздуха днём - от -7 до -12 градусов, на юге страны местами немного холоднее.

В середине недели к Латвии приблизится новый циклон, уже в среду облачность усилится. Ещё в ночь на среду во многих местах будет от 20 до -24 градусов, но во второй половине недели сильный мороз по ночам уже не ожидается.

Ближе к выходным время от времени будут небольшие снегопады, но собственно в выходные осадки утихнут. Восточный ветер постепенно сменится западным, от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха днём - в пределах от -5 до -10 градусов, однако на крайнем западе страны столбик термометра приблизится к нулевой отметке и даже возможна небольшая оттепель.

Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme?
Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme?

«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя
«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя (6)

«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется
«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется (1)

Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme?

0 комментариев

В пятницу, 13 февраля, несмотря на предупреждение о сильном снегопаде, в столичном общественном транспорте "снежных билетов" не было, поскольку, по словам исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, не прогнозировался столь большой объём снега, чтобы городские службы с ним не справились. 

«Добрый день, Ecolines, где меня заблокировали!» Ланга просит «прекратить русификацию» (ФОТО)

0 комментариев

Можем лишь догадываться, что такого написала автоперевозчику Ecolines депутат Рижской думы Лиана Ланга, но об итоге сообщила она сама в соцсети - компания заблокировала её на своей странице. Это видно на скрине, сделанном в пятницу, 13 февраля.

«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется

0 комментариев

Не особо популярной стала новость о том, что Национальный ботанический сад в Саласпилсе ликвидируется как самостоятельное учреждение - он станет подразделением Управления охраны природы. При этом сообщалось, что сад будет работать, как и раньше, а объединение связано с экономией и борьбой с бюрократией.

«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя

0 комментариев

То ли это вчерашний Валентинов день так действует, то ли весенние флюиды уже в воздухе витают, но режиссёр Алвис Херманис ни с того, ни с сего решил попробовать себя в литературе. Причём в очень особом жанре, а именно утопии. Сам он призывает относиться к ней с "известной долей юмора", но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки...

Навального отравили ядом эквадорской лягушки: эксперты пяти европейских стран

0 комментариев

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в сэмплах биоматериалов покойного политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

«Легальный рэкет»: в соцсети обсуждают обязательные медосмотры

0 комментариев

 Как обычно, сколько людей, столько и мнений: опыт общения с врачами при прохождении медосмотра у всех разный, поэтому кто-то считает эти проверки здоровья полезными, а кто-то видит в них очередной законный способ обобрать население.

