Тем не менее есть те, кого этот вопрос всё же взбудоражил. Вот и Дидзис, называющий себя "диванным экспертом", пишет:

"Мне тут сегодня рассказали, что Саласписский/Национальный ботанический сад (или его часть) якобы продают. Часть работников уволены, предложено перезаключить договоры с неадекватно низкими цифрами, чтобы сами отказались работать. Что там происходит, VARAM? Или об этом тоже нет никакой информации".

Далее в комментариях он дополнил свой пост, пояснив, что речь идёт о техническом персонале, а не об администрации, которой всего четыре человека, и сообщив, что до него дошла информация о том, что как минимум десять человек новые договоры не подписали. "Вот и вопрос к надзирающему министерству - это в самом деле там произошло?"

По словам Дидзиса, работникам, которые фактически всё содержат, предложены договоры с зарплатой в размере 400-500 евро за полную ставку. Заранее понятно, что они не согласятся и уволятся - ещё бы, ухаживать за огромной территорией за такие копейки дураков нет. При том что минимальная зарплата - 780 евро "на бумаге". "Похоже на сознательное доведение до ситуации, когда можно будет сказать - да тут уже и нет больше ничего, надо продавать", - предполагает автор поста.

А как откликнулись на это читатели?

- Мне кажется, если не соглашаешься подписать договор, то придётся увольнять со всеми компенсациями, какие полагаются в таком случае. Ничего особо там не сэкономить, если сотрудники хоть немного знают о своих правах наёмного работника.

- Об Управлении охраны природы приходилось слышать, что реформы, работников ограничивают и т.д.

- Всё время политики и народ говорят о том, как госаппарат разворовывает деньги, что надо всё реорганизовать, сокращать и т.д. Вот и результат. Потому что наивно думать, что сократят госсекретарей и т.п. высокие посты. Это касается обычных людей.

- Ещё недавно искали работников.

- Силиня решила, что Латвии не нужен ботанический сад. Зато нужно 240 миллионов правительству на премии и доплаты. Самое негодяйское и наглое правительство расточителей в Латвии со времён Брежнева.

- Надо обратиться в трудовую инспекцию, если правда, но как-то не хотелось бы верить, что в госучреждении такое возможно.

- Кто положил глаз на ботанический сад в Саласилсе и хочет его снюхать?

- Ведь нехорошо, если такой земельный участок "простаивает" - так много коробочек можно понастроить.

Тем временем, как сообщается, комплекс зданий Института биологии в Саласпилсе уже выставлен на продажу...