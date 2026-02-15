"Во всём мире сейчас момент, когда дальше всё пойдёт иначе. Всё изменится очень радикально. На всех уровнях. Начиная с геополитики и заканчивая влиянием технологий/ИИ на судьбу каждого человека.

И это подходящий момент, чтобы преобразовать концепцию управления нашей страной, перепрограммировать будущее Латвии. В новую модель.

Здесь предлагаю утопию, которую нужно читать с определённой долей юмора. Латвия 10 лет спустя.

Идёт 2036 год, прошло 10 лет с того момента, когда на выборах в Сейм победила новая тогда партия "МЫ МЕНЯЕМ ПРАВИЛА". За эти годы мир и Латвия пережили колоссальные перемены.

Международный контекст. Россия ослаблена до такой степени, что умершего год назад подозрительной смертью президента сменил китайский ставленник (правда, с русской фамилией) и фактически вся страна управляется из Пекина. В США по-прежнему у власти консервативные республиканцы (президент Рубио), но во внутренней политике страна стабилизировалась идеологически и экономически, главный её вызов - удержать цитадель христианской цивилизации против куда более продвинутых технологически и индустриально "новых империй" на юге земного шара. Технологии перешли в новую стадию, у многих жителей планеты внутренняя граница между ИИ и традиционным сознанием очень расплывчата и постепенно тает. Эпицентр планеты переместился в Восточную Азию. Европейский декаданс и энтропия колоссально ускорились. Западную Европу разрывают гражданские войны между местными и приезжими, которые вот-вот станут более многочисленными.

Страны Балтии стали оазисом мира и стабильности, ибо Польша (ставшая главным и самым стабильным игроком в Европе) служит надёжной буферной зоной и прикрытием для нашей безопасности.

Эстония и Литва продолжают агрессивно развивать свои территории в качестве индустриальных парков, привлекая инвестиции и рабсилу извне. Латвия с 2026 года выбрала свой путь.

После исторических реформ следом за приходом к власти ММП страна стала одним из немногих мест на планете, где критерий качества повседневной жизни стоит выше гонки экономических показателей. Латвия выбрала свой уникальный путь, остальной мир ей завидует и ставит в пример - наподобие того, как 50 лет назад все восхищались Сингапуром. Вся планета говорит о латвийском феномене и пытается разгадать его рецепт. В чём же он?

Всё началось с особой концепции реформ, когда 10 лет назад было решено перейти на новую модель управления, акцентирующую свободу и ответственность одновременно. Прежде всего радикально сократилось вмешательство государства в жизнь людей. Все функции были подчинены лишь одному критерию - служат ли они максимально эффективно общим интересам латышского народа. Ударение на слово "общим". Дополнительные радикальные перемены произошли на всех уровнях госаппарата - с 2026 года за каждую зону деятельности в стране несёт ответственность лишь один конкретный человек. Всякие советы, правления и "рабочие группы" остались в истории. Ответственность руководства на всех уровнях берёт на себя одно лицо, с которого её и требуют, а если оно не справляется, оперативно заменяется другим.

Но главная суть реформ в другом. В контексте новых технологий жизнь человека как вида на планете Земля всё более дегуманизируется, быт постепенно меняется в таких масштабах, что люди перестают контактировать с физическим миром. Импульсы нейросетей заменили традиционное бытие - как в прошлом цифровой формат встал на место аналогового.

На этом фоне качество жизни, предлагаемое возможностью жить в Латвии, гораздо выше, чем в другой точке мира.

Латвия стала "Заповедником живых людей", сосредоточенных не на поклонении материализму, а на тех ценностях, которые делают жизнь подлинно качественной - это семья, природа, здоровье, интеллектуальные и чувственные наслаждения, которые может дать лишь физический непосредственный контакт. Краткая формулировка, под которой этот уникальный образ жизни становится известен и знаменит по всему миру, - the Latvian Tantra, то бишь латвийская тантра.

Итак, главный ресурс, который Латвия - кстати, одна из немногих стран, где сохранились 4 времени года, - может предложить своим гражданам, - это качество жизни. Если мы это понимаем не как рабство на экономически-индустриальной ферме с роботами и роботоподобными людьми плюс проходной двор для всех скитальцев мира, где все как муравьи порабощены ростом цифр ВВП, а как место, где жить и наслаждаться полной состоявшейся жизнью. Наподобие Бутана, чья цель сформулирована в конституции: главная задача государства - помочь гражданам стать счастливыми".