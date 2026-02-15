Навального отравили ядом эквадорской лягушки: эксперты пяти европейских стран

Лидер российской оппозиции и главный оппонент Владимира Путина Алексей Навальный умер в тюрьме два года назад после возвращения в Россию из-за границы, куда его вывезли после отравления боевым веществом «Новичок». Российские власти отрицают причастность к тому отравлению, а также утверждают, что в тюрьме Навальный умер от естественных причин.

«Соединенное Королевство, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды уверены, что Алексей Навальный был отравлен смертельным ядом», — говорится в пресс-релизе Форин-офиса.

Исследование биоматериалов политика подтвердило наличие в них эпибатидина.

«Эпибатидин — токсин, который выделяют ядовитые лягушки в Южной Америке. В России в природе он не встречается», — отмечает британское ведомство.

«Россия утверждает, что Навальный умер естественной смертью. Учитывая токсичность эпибатидина и симптомы, о которых было сообщено, отправление, скорее всего, стало причиной его смерти. Навальный умер во время тюремного заключения, а значит, у России были средства, мотив и возможность применить к нему этот яд», — поясняет Форин-офис.

В заявлении также говорится, что пять европейских стран уведомили Организацию по запрещению химического оружия о нарушении Россией Конвенции о химическом оружии.

Это уже не первое нарушение со стороны России, отмечает Форин-офис, приводя в пример отправление Навального «Новичком» в августе 2020 года и использования этого же вещества в британском Солсбери, в результате чего погибла Дон Стерджесс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству ТАСС прокомментировала заявление пяти стран так: «Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления — это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада».

Вдова политика Юлия Навальная поблагодарила европейские страны за кропотливую работу и раскрытие правды.

«Я была уверена, что моего мужа отравили, с первого дня, но теперь этому есть доказательства: Путин убил Алексея химическим оружием», — написала она.

О том, что биоматериалы удалось вывезти из России, в сентябре 2025 года рассказала Юлия Навальная. Тогда же она сказала, что две лаборатории в двух странах «независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексей был отравлен». Деталей об исследованиях Навальная тогда не привела.

Эпибатидин — нейротоксин, открытый в 1974 году, хотя полностью его структуру удалось выяснить только в 1992 году. Из-за того, что вещество имеет анальгетический эффект, но при этом не вызывает привыкания (в отличие от опиоидов), долгое время ученые пытались сделать на основе эпибатидина обезболивающее. Однако подобрать безопасную дозу вещества не удалось.

Эпибатидин, согласно испытаниям на мышах, вызывает повышенное давление, паралич дыхательной системы, судороги и кому, и в итоге приводит к смерти.

Врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального при отравлении «Новичком», рассказал изданию The Insider (именно оно первым сообщило о заключении, к которому пришли лаборатории), что данные о симптомах политика из открытых источников совпадают с тем, что известно о действии эпибатидина.

«Невероятно редкий способ отравления человека». Эксперт — о яде, который применили против Навального

Джил Джонсон, работающая в Великобритании эксперт по ядам, автор серии книг по ботанической токсикологии:

Эпибатидин — это природный нейротоксин, выделенный из кожи эквадорской ядовитой древесной лягушки. Он в 200 раз сильнее морфина. Это мощное химическое соединение воздействует на никотиновые рецепторы (nAChR) в центральной нервной системе (головном и спинном мозге), а также в периферической нервной системе.

Поскольку он чрезмерно стимулирует эти нервные рецепторы, при правильно подобранной дозировке он может вызывать мышечные подергивания, паралич, судороги, замедление сердечного ритма, дыхательную недостаточность и, в итоге, — смерть.

Эпибатидин встречается крайне редко. Он обнаруживается только у одного вида диких лягушек, в одном географическом районе и только в ничтожно малых количествах.

Лягушка вырабатывает его, получая алкалоиды из своего рациона и накапливая это химическое вещество в своей коже. Если рацион лягушки изменится, запасы эпибатидина исчезнут.

Найти дикую лягушку в нужном месте, питающуюся именно той пищей, которая необходима для образования нужных алкалоидов, практически невозможно… Почти.

Это невероятно редкий способ отравления человека. Единственные другие случаи отравления эпибатидином, о которых мне известно, были лабораторными и не привели к летальному исходу.

Российский НИИ-разработчик «Новичка» занимался синтезом эпибатидина

Вещество эпибатидин, которым, по мнению западных стран, отравили Алексея Навального, синтезировали в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), обратил внимание журналист «Радио Свобода» (в России все структуры этого СМИ включены в реестр «иноагентов») Сергей Добрынин. В этом НИИ в СССР разработали токсины семейства «Новичок».

В 2013 году группа авторов из ГосНИИОХТ опубликовала научную статью о том, как синтезировать эпибатидин. Вещество описано как ненаркотический анальгетик с высокой обезболивающей активностью, не уступающий опиоидам, но не вызывающий физической зависимости.

Эпибатидин также упоминается на сайте ГосНИИОХТ, обратило внимание издание «Агентство» (в российском реестре «иноагентов»). Статья И. Н. Станькова и соавторов под названием «Газохроматографическое определение микроколичеств эпибатидина и его биомаркера в плазме крови» есть в разделе, посвященном одной из структур НИИ — Центральной лаборатории по химико-аналитическому контролю за работами в области химического разоружения.

Статья вышла в «Журнале аналитической химии» в 2015 году. Работа доступна также на сайте международного научного издателя Springer. В аннотации к публикации уточняется, что авторы — сотрудники ГосНИИОХТ.

Один из авторов этой работы — бывший замглавы химических войск (войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ) Владимир Кондратьев; ранее он возглавлял ГосНИИОХТ, обратила внимание «Новая газета Европа», обнаружив биографию Кондратьева на сайте, посвященном выпускникам суворовских училищ.

Бывший сотрудник ГосНИИОХТ, имевший доступ к особо секретным данным, Вил Мирзаянов в разговоре с Би-би-си выразил уверенность, что российские ученые вполне могли синтезировать эпибатидин.

«Там очень сложные соединения синтезировали, а этот яд, я на формулу посмотрел, несложный. Вполне его можно синтезировать. Мне кажется, в организм он может попасть разными способами: через еду, воду, через кожу», — предположил Мирзаянов.

Смерть в колонии

Алексей Навальный погиб в колонии 16 февраля 2024 года. Следственный комитет России счел, что политик умер от «комбинированного заболевания».

Однако семья и соратники Навального с самого начала заявляли, что он был убит, и обвиняли в это президента России Владимира Путина. Российские следователи отказались завести уголовное дело о смерти политика.

В сентябре 2025 года Юлия Навальная подробно описала картину гибели своего мужа, которую удалось установит соратникам политика на основе показаний сотрудников колонии.

Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком», 17 января 2021 года. При прохождении паспортного контроля его задержали.

Вскоре после этого суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Затем Навального приговорили еще к девяти годам колонии строгого режима по делам о мошенничестве с пожертвованиями и неуважению к суду, а летом 2023 года — к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

К концу года его перевели из колонии во Владимирской области в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где он и погиб.