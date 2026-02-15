Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Орбан заявил, что Евросоюз опаснее для Венгрии, чем Путин (2)

15 февраля, 2026 11:41

2 комментариев

Премьер Венгрии обвинил ЕС в попытке подорвать его власть путем поддержки оппозиции. Виктор Орбан заявил, что "нагнетание страха перед Путиным" - это "несерьезно", а Брюссель - "источник непосредственной опасности".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь обрушился с критикой на власти Евросоюза. "Мы должны привыкнуть к мысли, что тем, кто любит свободу, следует бояться не Востока, а Брюсселя", - заявил глава венгерского правительства в субботу, 14 февраля, выступая перед сторонниками в Будапеште. По его словам, "нагнетание страха перед Путиным - это примитивно и несерьезно", а Брюссель представляет собой "источник непосредственной опасности".

Орбан: Наши противники - в Брюсселе

Орбан обвинил руководство ЕС в поддержке его главного соперника на предстоящих в апреле парламентских выборах - лидера партии "Уважение и свобода" (TISZA) Петера Мадьяра. По версии венгерского премьера, за ростом популярности партии TISZA стоят Манфред Вебер (Manfred Weber) - лидер Европейской народной партии в Европарламенте, а также председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

"Совершенно очевидно, что в Венгрии нефтяной бизнес, банкиры и брюссельская элита готовятся сформировать правительство, - заявил Орбан. - Им нужен в Венгрии кто-то, кто никогда не скажет "нет" требованиям Брюсселя". "Мы и так знали, что наши настоящие противники - это не венгерские оппозиционные партии. Наши настоящие противники - это их хозяева в Брюсселе", - полагает политик.

12 февраля Мадьяр обвинил Орбана в намерении шантажировать его "классическим компроматом российского типа" в виде интимного видео.

Орбан ответил на речь Зеленского в Мюнхене

Венгерский премьер 14 февраля также ответил на слова Владимира Зеленского, сказанные на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Украины в своей речи упомянул "Виктора", который думает не об укреплении армии своей страны, а, "вероятно, об увеличении собственного живота".

Орбан выложил в соцсети X видеозапись этого отрывка и иронически поблагодарил "дорогого Владимира" за "очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Евросоюз". "Это очень поможет венграм более ясно увидеть ситуацию, - написал венгерский премьер. - Однако вы что-то не понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Евросоюза".

В январе у двух лидеров уже была похожая заочная дискуссия. Тогда Зеленский, выступая на Давосском форуме, намекнул на "Виктора", который "пытается продать европейские интересы". Орбан после этого написал в соцсети X, что он "свободный человек, служащий венгерскому народу", а Зеленский якобы "находится в отчаянном положении и уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне".

 Венгрия получила от ЕС десятки миллиардов евро

Орбан не впервые скептически высказывается о руководстве Евросоюза. Его правительство не раз выступало против принятия Украины в ЕС. Кроме того, Будапешт неоднократно блокировал введение Евросоюзом новых санкций в отношении РФ и оказание помощи Украине.

По данным будапештского института GKI, с момента вступления в ЕС в 2004 году Венгрия получила от Брюсселя не менее 67,8 млрд евро. Это около четверти ВВП страны за 2024 год.

