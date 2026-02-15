Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Откроем кафе имени Эвики, хоть туристов привлечём»: экс-министр — о свае Rail Baltica

TV24 15 февраля, 2026 11:54

TV24

На телеканале TV24 в программе Ziņu top по поводу проекта Rail Baltica высказалась экс-министр благосостояния Рамона Петравича - ныне зампредседателя парламентской фракции "Латвия на первом месте" и секретарь комиссий Сейма по социальным и трудовым делам и по европейским делам.

Петравича рассказала, что она выслушала идеи, высказанные разными людьми, и особо отметила одну из них: открыть на свае над Даугавой кафе "Кондитерская Эвики" (в оригинале - Evikas kūkotava), чтобы, по крайней мере, привлечь туристов тем, как мы умеем разбазаривать деньги.

Кроме того, экс-министр, говоря о скандале со строительством корпуса А2 больницы Страдиня, упомянула, что дело передано на рассмотрение в суд, а тем временем плесень дошла уже до верхнего этажа. Хватит ли замены лишь пористых материалов, неясно. Подорожание от 25% выросло до 160%. Но без строительства не обойтись - онкоцентр находится в катастрофической ситуации. "Если уж приходится плитку на стены в операционной скотчем клеить, простите, где же мы живём?" - восклицает Петравича.

В пятницу, 13 февраля, несмотря на предупреждение о сильном снегопаде, в столичном общественном транспорте "снежных билетов" не было, поскольку, по словам исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, не прогнозировался столь большой объём снега, чтобы городские службы с ним не справились. 

На следующей неделе в Латвии сохранится морозная погода, местами по ночам ожидаются очень сильные холода, но в конце недели температура воздуха повысится и в западных районах приблизится к нулевой отметке, прогнозируют синоптики.

Можем лишь догадываться, что такого написала автоперевозчику Ecolines депутат Рижской думы Лиана Ланга, но об итоге сообщила она сама в соцсети - компания заблокировала её на своей странице. Это видно на скрине, сделанном в пятницу, 13 февраля.

Не особо популярной стала новость о том, что Национальный ботанический сад в Саласпилсе ликвидируется как самостоятельное учреждение - он станет подразделением Управления охраны природы. При этом сообщалось, что сад будет работать, как и раньше, а объединение связано с экономией и борьбой с бюрократией.

То ли это вчерашний Валентинов день так действует, то ли весенние флюиды уже в воздухе витают, но режиссёр Алвис Херманис ни с того, ни с сего решил попробовать себя в литературе. Причём в очень особом жанре, а именно утопии. Сам он призывает относиться к ней с "известной долей юмора", но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки...

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в сэмплах биоматериалов покойного политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

 Как обычно, сколько людей, столько и мнений: опыт общения с врачами при прохождении медосмотра у всех разный, поэтому кто-то считает эти проверки здоровья полезными, а кто-то видит в них очередной законный способ обобрать население.

