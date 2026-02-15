Петравича рассказала, что она выслушала идеи, высказанные разными людьми, и особо отметила одну из них: открыть на свае над Даугавой кафе "Кондитерская Эвики" (в оригинале - Evikas kūkotava), чтобы, по крайней мере, привлечь туристов тем, как мы умеем разбазаривать деньги.

Кроме того, экс-министр, говоря о скандале со строительством корпуса А2 больницы Страдиня, упомянула, что дело передано на рассмотрение в суд, а тем временем плесень дошла уже до верхнего этажа. Хватит ли замены лишь пористых материалов, неясно. Подорожание от 25% выросло до 160%. Но без строительства не обойтись - онкоцентр находится в катастрофической ситуации. "Если уж приходится плитку на стены в операционной скотчем клеить, простите, где же мы живём?" - восклицает Петравича.