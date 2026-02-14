Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии предлагается внедрить программу иммунизации взрослых; что это и зачем?

© LETA 14 февраля, 2026 17:51

Председатель Государственного совета по иммунизации (ГСИ, IVP) и руководитель центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска предлагает внедрить в Латвии программу иммунизации для взрослых, то есть вакцинацию на протяжении всей жизни, о чём свидетельствует протокол заседания ГСИ.

Завадска отметила, что детский календарь иммунизации в Латвии по оценке Европы - один из лучших, но с программой по иммунизации взрослых "дело плохо".

На заседании совета специалист призвала на государственном уровне приступить к серьёзной работе над стратегией вакцинации взрослых, сославшись на положительный опыт зарубежных стран. 

Особенный упор делается на четыре главных вакцины - от гриппа, респираторно-синцитиального вируса (RSV), пневмококковой инфекции и Herpes zoster, для которых доказана высокая социально-экономическая отдача в исследованиях, проведённых за рубежом.

Был сделан вывод, что вложения в вакцинацию против гриппа, RSV и Herpes zoster могут окупиться 19-кратно, а пневмококковую вакцинацию - даже 33-кратно, с учётом сокращения госпитализаций, осложнений, нетрудоспособности и затрат на долговременный уход.

На начало 2025 года пятая часть населения Латвии достигла 65 и более лет, половина общества старше 50 лет, заявила Завадска на заседании, признав, что вакцинация столь обширной группы может показаться дорогостоящей, но фактический охват вакцинации в Латвии низок, так что количество реально израсходованных вакцин скорее всего будет меньше величины целевой группы, определённой в результате теоретических расчётов.

Завадска подчеркнула, что необходимо выполнить методологически обоснованную оценку, в какой степени вложения в вакцинацию взрослых окупятся в госбюджете.

ГСИ неоднократно рекомендовал внедрить вакцинацию взрослых от конкретных инфекций, включая пневмококковую, за госсчёт, за это выступили и профессиональные ассоциации, адресовавшие соответствующие письма Сейму и Минздраву.

На заседании ГСИ было решено заняться разработкой стратегии вакцинации для взрослых. На следующем заседании совет ожидает от Минздрава предложений по её реализации.

