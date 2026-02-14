Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийские хоккеисты на Олимпиаде одержали победу над сборной Германии — 4:3 (4)

© LETA 14 февраля, 2026 16:59

Важно 4 комментариев

Мужская сборная Латвии по хоккею на олимпийском турнире во втором матче со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) победила сборную Германии.

От Латвии два гола забил Дан Лочмелис, по одному - Эдуард Тралмакс и Ренарс Крастенбергс. Среди немцев шайбы забросили Роберт Райхель, Лукас Кельбле и Тим Штюцле.

"Трудовая и самоотверженная победа. Здесь сражались все, кто был одет в форму, и каждый вложил свою долю в эту победу. Это была хорошая, прекрасная победа команды. Игра была очень зрелищной, быстрой, много силовых приёмов и много эмоций. Мы, видимо, иначе и не можем, можем победить только через борьбу", - сказал главный тренер латвийской сборной Харийс Витолиньш.

Комментарии (4)
Комментарии (4)

