От Латвии два гола забил Дан Лочмелис, по одному - Эдуард Тралмакс и Ренарс Крастенбергс. Среди немцев шайбы забросили Роберт Райхель, Лукас Кельбле и Тим Штюцле.

"Трудовая и самоотверженная победа. Здесь сражались все, кто был одет в форму, и каждый вложил свою долю в эту победу. Это была хорошая, прекрасная победа команды. Игра была очень зрелищной, быстрой, много силовых приёмов и много эмоций. Мы, видимо, иначе и не можем, можем победить только через борьбу", - сказал главный тренер латвийской сборной Харийс Витолиньш.