Облом: полиция не допустила празднование дня Св. Валентина в заброшенном санатории

Представитель муниципальной полиции города-курорта Дерианс Бартулис не без иронии заявил: "В середине недели мы получили неформальное приглашение на мероприятие в честь дня Св. Валентина, которое молодёжь хочет устроить в заброшенном здании. Мы обязательно примем участие и будем здесь. Думаем, что Валентинов день надо праздновать в безопасных условиях вместе со своими вторыми половинками, а не пытаться рисковать своим и чужим здоровьем и жизнью".

Здание с 2023 года имеет статус деградирующего окружающую среду и опасного для жизни [судя по всему, речь идёт о бывшем санатории "Балтия" - Ред.]. Такие развалины часто популярны у хулиганов и бомжей, да и молодёжь тоже в последнее время полюбила отдыхать в "заброшках".

Впрочем, стражи закона объяснили, что дом по этому адресу такой славы не удостоился и обычно люди не лезут туда без разрешения. Но похоже, устроители вечеринки хотят "заброшку" сделать популярной. Во избежание этого Юрмальская муниципальная полиция обратилась в соцсетях с призывом поискать другое место для праздника. По-видимому, призыв был услышан - бал перенесён в другую локацию.

"По неофициальной информации, это мероприятие уже переехало в Ригу. Поэтому призываем и Рижскую муниципальную полицию, если будет замечена такого рода деятельность, действовать аналогично, чтобы защитить общество, молодёжь и всех в целом", - сказал сотрудник полиции.

Пока неизвестно, где именно в столице пройдёт мероприятие. Но юрмальские муниципальные полицейские в субботу всё равно дежурят вблизи заброшенного санатория, а их рижские коллеги, надо полагать, присматриваают за наиболее известными среди молодёжи городскими развалинами.

Программа Degpunktā присоединяется к призыву полиции - отмечать праздник любви в условиях, безопасных для здоровья.

Иллюстративное фото.