Министр обратила внимание на то, что она, президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер Эвика Силиня на Мюнхенской конференции по безопасности на всех уровнях довольно открыто были за то, что единственный путь к миру - вынудить Россию к настоящим переговорам. Сейчас, по её словам, нет никаких признаков, что Россия хочет мира. Это видно по обстрелам Украины и по попыткам разрушить всю гражданскую инфраструктуру, включая родильные дома. "Это действительно страна террористов", - подчеркнула Браже.

"Краткое резюме состоит в том, что мы по-прежнему не видим, чтобы Россия была настроена на переговоры, так что необходимо постоянно оказывать дополнительное давление на Россию - и санкции, и тарифы, и сокращение квот, и прочее", - заявила министр.

Вопреки российской пропаганде, её экономика продолжает разрушаться, потери на поле боя огромны, успехи ничтожны, сказала Браже, добавив, что союзники Украины сильнее как в военном, так и в экономическом отношении. Союзники должны оказать максимальную поддержку самообороне Украины, решению энергетического кризиса и мирному населению, а Россию, по словам главы МИД, надо продолжать "вынуждать к миру силой" - путём санкций и борьбы с "теневым флотом".

Браже подчеркнула, что эффективны были тарифы, которые США применили, например, к Индии за покупку российской нефти и газа. То же самое может быть сделано с другими странами, потому что важно, чтобы были сокращены поступления в российский бюджет и Россия была лишена возможности закупать товары, которые могут быть использованы для производства ракет. "Это, конечно, сразу же приводит нас к Китаю. Для России Китай - главный помощник в войне, поскольку обеспечивает товары, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях", - напомнила министр.