Браже: действия России не свидетельствуют о готовности к миру, надо надавить на агрессора (3)

14 февраля, 2026 16:00

Об этом глава МИД Латвии заявила агентству LETA. 

Министр обратила внимание на то, что она, президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер Эвика Силиня на Мюнхенской конференции по безопасности на всех уровнях довольно открыто были за то, что единственный путь к миру - вынудить Россию к настоящим переговорам. Сейчас, по её словам, нет никаких признаков, что Россия хочет мира. Это видно по обстрелам Украины и по попыткам разрушить всю гражданскую инфраструктуру, включая родильные дома. "Это действительно страна террористов", - подчеркнула Браже.

"Краткое резюме состоит в том, что мы по-прежнему не видим, чтобы Россия была настроена на переговоры, так что необходимо постоянно оказывать дополнительное давление на Россию - и санкции, и тарифы, и сокращение квот, и прочее", - заявила министр.

Вопреки российской пропаганде, её экономика продолжает разрушаться, потери на поле боя огромны, успехи ничтожны, сказала Браже, добавив, что союзники Украины сильнее как в военном, так и в экономическом отношении. Союзники должны оказать максимальную поддержку самообороне Украины, решению энергетического кризиса и мирному населению, а Россию, по словам главы МИД, надо продолжать "вынуждать к миру силой" - путём санкций и борьбы с "теневым флотом".

Браже подчеркнула, что эффективны были тарифы, которые США применили, например, к Индии за покупку российской нефти и газа. То же самое может быть сделано с другими странами, потому что важно, чтобы были сокращены поступления в российский бюджет и Россия была лишена возможности закупать товары, которые могут быть использованы для производства ракет. "Это, конечно, сразу же приводит нас к Китаю. Для России Китай - главный помощник в войне, поскольку обеспечивает товары, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях", - напомнила министр.

В Латвии предлагается внедрить программу иммунизации взрослых; что это и зачем? (3)

Председатель Государственного совета по иммунизации (ГСИ, IVP) и руководитель центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска предлагает внедрить в Латвии программу иммунизации для взрослых, то есть вакцинацию на протяжении всей жизни, о чём свидетельствует протокол заседания ГСИ.

Председатель Государственного совета по иммунизации (ГСИ, IVP) и руководитель центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска предлагает внедрить в Латвии программу иммунизации для взрослых, то есть вакцинацию на протяжении всей жизни, о чём свидетельствует протокол заседания ГСИ.

Загрузка

Не переводить, а объяснять жестами: как проходит переход к «Единой школе» (3)

Среди учеников бывших школ национальных меньшинств каждый пятый признаёт, что понимает объяснения на латышском языке с трудом или частично, гласят данные недавнего опроса. Качество обучения в бывших школах нацменьшинств — первая из тем, которые Латвийское радио освещает в серии материалов о переходе всех школ на обучение полностью на латышском.

Среди учеников бывших школ национальных меньшинств каждый пятый признаёт, что понимает объяснения на латышском языке с трудом или частично, гласят данные недавнего опроса. Качество обучения в бывших школах нацменьшинств — первая из тем, которые Латвийское радио освещает в серии материалов о переходе всех школ на обучение полностью на латышском.

Латвийские хоккеисты на Олимпиаде одержали победу над сборной Германии — 4:3 (3)

Мужская сборная Латвии по хоккею на олимпийском турнире во втором матче со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) победила сборную Германии.

Мужская сборная Латвии по хоккею на олимпийском турнире во втором матче со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) победила сборную Германии.

Облом: полиция не допустила празднование дня Св. Валентина в заброшенном санатории (3)

Группа молодёжи собиралась провести бал-маскарад в честь дня Св. Валентина и не нашла для этого лучшего места, чем заброшенное здание санатория в Юрмале на проспекте Дзинтару. Причём на вечеринку была приглашена Юрмальская муниципальная полиция, сообщает программа Degpunktā.

Группа молодёжи собиралась провести бал-маскарад в честь дня Св. Валентина и не нашла для этого лучшего места, чем заброшенное здание санатория в Юрмале на проспекте Дзинтару. Причём на вечеринку была приглашена Юрмальская муниципальная полиция, сообщает программа Degpunktā.

Величайшее преступление: как роза… нарушила нормативный акт (3)

Нет, вы не ошиблись, роза должна быть с маленькой буквы: речь идёт именно о растении. Которое посмело наглым образом разрастись до такой степени, что перестал быть виден номер дома. Эту историю рассказала в "Фейсбуке" журналист и телеведущая Анита Даукште. Вот как всё случилось.

Нет, вы не ошиблись, роза должна быть с маленькой буквы: речь идёт именно о растении. Которое посмело наглым образом разрастись до такой степени, что перестал быть виден номер дома. Эту историю рассказала в "Фейсбуке" журналист и телеведущая Анита Даукште. Вот как всё случилось.

Страуюма: мы должны поумнеть — другой возможности у нас нет (3)

Будущее Латвии нельзя представлять себе как экономику с низкой добавленной стоимостью, поскольку наша единственная возможность состоит в том, чтобы поумнеть и целенаправленно развивать высокие технологии, подчеркнула в интервью программе Latvija 2035 бывший премьер Лаймдота Страуюма.

Будущее Латвии нельзя представлять себе как экономику с низкой добавленной стоимостью, поскольку наша единственная возможность состоит в том, чтобы поумнеть и целенаправленно развивать высокие технологии, подчеркнула в интервью программе Latvija 2035 бывший премьер Лаймдота Страуюма.

