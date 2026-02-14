«Но не в семь утра же!» Оповещение о сильном снегопаде стало поводом повозмущаться

Вот и Айгарс пишет на платформе "Х":

"А разве это оповещение не надо использовать лишь в чрезвычайных случаях, а не для того, чтобы сообщить всего лишь о 10 см снега в феврале? Кончится тем, что люди перестанут на это реагировать вообще или отключат звук, чтобы не беспокоили своими прогнозами погоды?"

В комментариях он назвал оповещение "спамом", и многие с ним согласились, но есть и те, кто считает такую рассылку уведомлений всё же важной.

- Я тоже про это подумал; хорошо, что система оповещения действует, но, может быть, есть возможность варьировать этот звуковой эффект в зависимости от серьёзности И срочности предупреждения".

- Варьировать надо, метель - это всё же не рой русских дронов.

- Звук, по-моему, поменять нельзя, так сознательно предусмотрено. Но ты можешь отключить предупреждения низшего уровня, если так сильно мешают.

- И да, и нет! Это хорошее предупреждение для людей, чтобы были осторожны, в первую очередь, на дороге.

- У людей глаз нет?

- Это национальный будильник, чтобы бездельники просыпались и шли поднимать ВВП страны!

- Есть разные уровни оповещений. Можно использовать и для предупреждений о стихийном бедствии (пушистый снежок), и о терроризме. Не нравится - отключи.

- Чёрный юмор. Тестировать свой инфоканал вроде бы норм. Когда ураган и 30 м/с, тогда да, а не рассылать тут глупости.

- Благодаря этому уведомлению я пошла пешком и избежала сидения в пробке (и не сделала пробку ещё больше).

- Вы частично правы. Эта новость больше могла бы касаться шофёров грузовиков, но я бы сказал, ещё и родителей в сельской глубинке, которые детей возят в школу.

- В снегопад многие водители становятся очень боязливыми, для кого-то, кто знает, что сегодня придётся отправиться в путь, это предупреждение - как раз вовремя, чтобы знать, что из дома надо выехать раньше, потому что движение изрядно замедлится.

- Интересно, а про комаров летом тоже будет?

- У меня сегодня целая куча знакомых не выбралась из дома, а двух я помог вытолкнуть. Нет, это серьёзно.

- Ну хотя бы не в семь утра же!

- У нас глобальное потепление, снега в феврале по плану нет.

- К счастью, я отключил уже после первого тестового оповещения в прошлом году. Presidential alert меня не интересует. Если случится дерьмо (война, двухметровое наводнение, лесные пожары), я прочитаю в "Твиттере" в удобное для себя время и с кружкой кофе в руке.

- Как можно отключить? После нынешнего дня тоже не хочу их получать.

- Соглашусь. Ненормально предупреждать обо ВСЁМ. Сегодня в семь предупреждение о снеге в феврале - последняя капля, чтобы отключить эти уведомления.

- Утром спросонья это оповещение заставило подскочить и подумать: война, что ли, началась или ангелы с небес спустились на огненной колеснице, но нет, оказалось - снежок...

- Скажите уже, что такое оповещение должно использоваться лишь тогда, если срочно надо идти в укрытие или эвакуироваться. Все остальные уведомления (снег, дождь, град, гроза, болезни и т.д.), если уж кто-то очень хочет, можно рассылать в виде обычного СМС.

- Классический латыш. Не оповещают - плохо, оповещают - плохо!

- Именно так. Мне уже надоело получать прогнозы погоды как оповещения о войне! Прогнозы погоды нужно бы выделить в отдельную категорию, а не к угрозам. Тогда человек сможет отключить уведомления, если сам умеет заранее посмотреть прогноз погоды.

- Если посмотреть, как чистят улицы, то оранжевого предупреждения будет мало.