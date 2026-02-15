Он заявляет, в частности, что призыв "не смешивать спорт с политикой" лично ему всегда казался одним из самых лицемерных, лживых и поэтому самых неприятных. Болеть за советских спортсменов или против - это был самый точный индикатор политической ориентации человека во времена оккупации, считает Латковскис.

"Увы, приходится признать, что ещё теснее, чем с политикой, спорт связан с деньгми. Хотя Олимпийские игры долгое время считались любительскими, в наши дни ситуация радикально изменилась. Уже нет такого, как в прежние времена, когда финский почтальон, развозивший письма на лыжах, в отпуск ездил на Олимпиаду и даже какую-нибудь медаль там получал. Теперь за каждым спортсменом едет следом целая команда профессионалов - от тренеров до лаборатории по лыжным мазям, в которой работают специалисты с докторской степенью по химии.

Так как мало какой из видов спорта окупается и даже приносит прибыль, как, например, футбол, все эти виды спорта находятся на полном иждивении у всяческих спонсоров и федераций. Значит, главная функция высших чиновников этих спортивных федераций - способность обеспечить поступление денег, необходимое для работы всего этого механизма. Следовательно, их морально-этическая репутация задвигается на второй план. Как говорится, хороший человек - это не профессия. Этих спортивных функционеров нужно бы называть не президентами и генсеками, а собирателями денег и снабженцами финансовых потоков.

Это оборотная сторона большого спорта, о которой общество предпочитает ничего не знать. Общество может морщить нос - почему это президентом той или иной спортивной федерации избран человек с сомнительной репутацией? Но главный критерий выбора тут один - насколько большие денежные потоки он в состоянии аккумулировать.

Скандал со шлемом скелетониста не был неожиданным. Родоначальник этого вида спорта у нас в стране Дайнис Дукурс ещё раньше высказался, что рано или поздно прорвётся наружу тлеющая под спудом тема о допуске российских спортсменов на соревнования. Это касается не только скелетона. Без российских денег этому и другим видам спорта придётся жить на голодном пайке.

Вся суть возникновения скандала - старания не оскорбить московских спонсоров. Потенциальных или действующих - это даже не столь важно. Как и то, было ли непосредственное указание от Кремля или спортивные функционеры заранее старались устранить любые причины для гнева России.

Сейчас многие заявляют, что эта фактическая дисквалификация украинского спортсмена подняла куда больше шума, чем если бы ему разрешили соревноваться в этом шлеме, который России не по нраву. Отсюда делается вывод: принявшие это решение спортивные функционеры или кремлёвские политтехнологи, "заказавшие" такое решение, выстрелили себе в ногу.

Это совершенно неверное истолкование ситуации: в таких случаях важнее всего не результат, а сам процесс. Главнее всего было продемонстрировать, что к российским пожеланиям относятся с уважением.

Надо отметить, что скандал произошёл далеко не в стерильной среде. Процитируем госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции: "Мир меняется очень быстро прямо у нас на глазах. Старый мир ушёл в прошлое. Мы живём в новой геополитической эре".

Речь идёт об эре, в которую война (применение силы) перестала считаться чем-то из ряда вон выходящим и неприемлемым. Эре, в которую принципы - чья сила, того и власть; чьи деньги, тот и решает - легализованы и стали нормой. Если у Дании недостаточно ресурсов, чтобы защитить Гренландию, то нечего и трепыхаться. Надо отдать её тому, у кого их достаточно.

Если Украина не может победить Россию, то не надо было вообще начинать сопротивляться. Сдались бы спокойно, и мир мог бы продолжать дальше жить без бед. Правда, по такой логике мир жил тысячелетиями, и исторический опыт всегда один. В таком мире жизнь без бед длится до того момента, когда большие хищники внезапно что-то не могут поделить. И вся жизнь без бед заканчивается, потому что всегда найдётся тот, кому кажется: ему причитается больше, чем он имеет.

Давайте посмотрим на этот скандал со шлемом сквозь призму нового миропорядка. Где деньги, сила, величина определяют всё. Скелетон относится к видам спорта, которые окупаются? Нет. Без поддержки спонсоров и государств он бы умер естественной смертью. Значит, кто платит, тот и заказывает музыку.

Если хочешь слушать музыку гуманизма, любви к людям, прав человека, миролюбия, международного права, то плати. Ах, платить не хочешь? Ну, тогда придётся слушать "музыку" путинского "банкира" и виолончелиста Ролдугина. Таков этот новый "миропорядок", прихода которого многие ждали с таким нетерпением. А теперь можно его ощутить на себе".