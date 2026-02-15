Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Есть ещё одна олимпийская медаль! У Латвии «бронза» за шорт-трек (1)

15 февраля, 2026 12:57

Латвийский спортсмен Роберт Крузбергс в субботу в Милане завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м.

Для Латвии это первая медаль в соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх.

У латвийской сборной это уже вторая награда на зимней Олимпиаде в Италии. Первую награду - "серебро" в санном спорте - в соревнованиях одиночек завоевала Элина Иева Бота.

Крузбергс недавно получил травму - разрыв мышцы на ноге, но это не помешало ему участвовать в состязаниях. До этого в четвертьфинале он финишировал вторым, а полуфинал преодолел после того, как судьи решили, что конкурент недозволенным образом ему препятствовал.

В финале Крузбергс на первых кругах занял место во главе группы и боролся за позицию со второй по пятую. На последнем круге он прорвался в тройку лучших и на финише уступил лишь нидерландцу Йенсу ван Вауту и спортсмену из Южной Кореи Хван Дэ Хону.

Крузбергс финишировал за 2 минуты и 12,376 секунды, отстав от обладателей первых двух мест соответственно на 0,157 и 0,072 секунды.

Он может претендовать на денежную премию в размере 51 тысячи 224 евро после уплаты налогов.

На дистанции в 1000 м Крузбергс занял 5-е место - до сих пор это было высшее достижение для Латвии в этом виде спорта на зимних Олимпиадах. Он примет участие также в забеге на 500 м.

«Добрый день, Ecolines, где меня заблокировали!» Ланга просит «прекратить русификацию» (ФОТО)
«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя
«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется
Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme? (1)

В пятницу, 13 февраля, несмотря на предупреждение о сильном снегопаде, в столичном общественном транспорте "снежных билетов" не было, поскольку, по словам исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, не прогнозировался столь большой объём снега, чтобы городские службы с ним не справились. 

На западе Латвии к концу недели возможна небольшая оттепель; но нас ещё поморозит (1)

На следующей неделе в Латвии сохранится морозная погода, местами по ночам ожидаются очень сильные холода, но в конце недели температура воздуха повысится и в западных районах приблизится к нулевой отметке, прогнозируют синоптики.

«Добрый день, Ecolines, где меня заблокировали!» Ланга просит «прекратить русификацию» (ФОТО) (1)

Можем лишь догадываться, что такого написала автоперевозчику Ecolines депутат Рижской думы Лиана Ланга, но об итоге сообщила она сама в соцсети - компания заблокировала её на своей странице. Это видно на скрине, сделанном в пятницу, 13 февраля.

«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется (1)

Не особо популярной стала новость о том, что Национальный ботанический сад в Саласпилсе ликвидируется как самостоятельное учреждение - он станет подразделением Управления охраны природы. При этом сообщалось, что сад будет работать, как и раньше, а объединение связано с экономией и борьбой с бюрократией.

«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя (1)

То ли это вчерашний Валентинов день так действует, то ли весенние флюиды уже в воздухе витают, но режиссёр Алвис Херманис ни с того, ни с сего решил попробовать себя в литературе. Причём в очень особом жанре, а именно утопии. Сам он призывает относиться к ней с "известной долей юмора", но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки...

Навального отравили ядом эквадорской лягушки: эксперты пяти европейских стран (1)

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в сэмплах биоматериалов покойного политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

«Легальный рэкет»: в соцсети обсуждают обязательные медосмотры (1)

 Как обычно, сколько людей, столько и мнений: опыт общения с врачами при прохождении медосмотра у всех разный, поэтому кто-то считает эти проверки здоровья полезными, а кто-то видит в них очередной законный способ обобрать население.

