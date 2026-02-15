Для Латвии это первая медаль в соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх.

У латвийской сборной это уже вторая награда на зимней Олимпиаде в Италии. Первую награду - "серебро" в санном спорте - в соревнованиях одиночек завоевала Элина Иева Бота.

Крузбергс недавно получил травму - разрыв мышцы на ноге, но это не помешало ему участвовать в состязаниях. До этого в четвертьфинале он финишировал вторым, а полуфинал преодолел после того, как судьи решили, что конкурент недозволенным образом ему препятствовал.

В финале Крузбергс на первых кругах занял место во главе группы и боролся за позицию со второй по пятую. На последнем круге он прорвался в тройку лучших и на финише уступил лишь нидерландцу Йенсу ван Вауту и спортсмену из Южной Кореи Хван Дэ Хону.

Крузбергс финишировал за 2 минуты и 12,376 секунды, отстав от обладателей первых двух мест соответственно на 0,157 и 0,072 секунды.

Он может претендовать на денежную премию в размере 51 тысячи 224 евро после уплаты налогов.

На дистанции в 1000 м Крузбергс занял 5-е место - до сих пор это было высшее достижение для Латвии в этом виде спорта на зимних Олимпиадах. Он примет участие также в забеге на 500 м.