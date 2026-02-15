Заключительный день Мюнхенской конференции по безопасности открывает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. "Вопреки тому, что кто-то говорит, Европе не грозит цивилизационное уничтожение. Напротив. Люди по-прежнему хотят присоединиться к нашему клубу", - заявила она в начале выступления. По словам Каллас, "лист ожидания довольно длинный", но она выразила надежду, что "тем, кто ждет уже давно, не придется ждать еще долго".

Каллас выделила три приоритета для Европы в будущем. "Во-первых, это европейская оборона. Она начинается с Украины, но мы знаем, что Россия не остановится на Донбассе. За пределами Украины Россия уже пытается ослабить экономики посредством кибератак, нарушением работы спутников, диверсиями с подводными кабелями, разрушением альянсов с помощью дезинформации, и, конечно, остается ядерная угроза. Чтобы отвечать этим угрозам, мы работаем над новой европейской стратегией безопасности", - заявила Каллас.

"Россия не сверхдержава. После более чем 10 лет конфликта, она едва продвинулась в Украине, а цена - 1,2 млн потерь", - подчеркнула главный дипломат ЕС. "Россия сломлена, экономика разбита, закрыта от европейского энергетического рынка, а ее собственные граждан уезжают. Главная угроза в том, что Россия получает больше за столом переговоров, чем на поле боя", - уверена Каллас.