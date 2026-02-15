Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 15. Февраля Завтра: Aloizs, Alvils, Olafs, Olavs
Доступность

«Добрый день, Ecolines, где меня заблокировали!» Ланга просит «прекратить русификацию» (ФОТО) (7)

Редакция PRESS 15 февраля, 2026 15:34

Важно 7 комментариев

LETA

Можем лишь догадываться, что такого написала автоперевозчику Ecolines депутат Рижской думы Лиана Ланга, но об итоге сообщила она сама в соцсети - компания заблокировала её на своей странице. Это видно на скрине, сделанном в пятницу, 13 февраля.

И вот теперь Ланга обращается к Ecolines и к Рижскому автовокзалу с новой просьбой.

"Добрый день, Ecolines, которая меня заблокировала, и Рижский автовокзал! Кампания #RunāLatviski получает жалобы на то, что у вас торгуют билетами, в которых проглядывает российский государственный язык! Русский язык - это язык без статуса, это не язык ЕС, не язык стран [Организации] экономического сотрудничества, поэтому призываем прекратить русификацию! А также туризм с Россией прекращён!"

Далее в комментариях, где ей напоминают, что автовокзал вообще-то - собственность Рижской думы, Ланга отвечает:

"Ecolines - это частная компания, которая арендует там сервис. А вот с Рижским автовокзалом сотрудничество очень хорошее - это муниципальное предприятие, которое дерусифицировалось. Было бы хорошо сказать Ecolines, чтобы в билетах не было русского языка. Спасибо за предыдущее сотрудничество! #AtkrieviskoLatviju Ещё было бы хорошо закрасить слово "Расписание" - единственное оставшееся русское слово в помещениях автовокзала, которое бросается в глаза".

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (7)
Комментарии (7)

Главные новости

На западе Латвии к концу недели возможна небольшая оттепель; но нас ещё поморозит
Важно

На западе Латвии к концу недели возможна небольшая оттепель; но нас ещё поморозит

Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme?
Важно

Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme?

«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя
Важно

«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme? (7)

Важно 17:08

Важно 7 комментариев

В пятницу, 13 февраля, несмотря на предупреждение о сильном снегопаде, в столичном общественном транспорте "снежных билетов" не было, поскольку, по словам исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, не прогнозировался столь большой объём снега, чтобы городские службы с ним не справились. 

В пятницу, 13 февраля, несмотря на предупреждение о сильном снегопаде, в столичном общественном транспорте "снежных билетов" не было, поскольку, по словам исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, не прогнозировался столь большой объём снега, чтобы городские службы с ним не справились. 

Читать
Загрузка

На западе Латвии к концу недели возможна небольшая оттепель; но нас ещё поморозит (7)

Важно 16:01

Важно 7 комментариев

На следующей неделе в Латвии сохранится морозная погода, местами по ночам ожидаются очень сильные холода, но в конце недели температура воздуха повысится и в западных районах приблизится к нулевой отметке, прогнозируют синоптики.

На следующей неделе в Латвии сохранится морозная погода, местами по ночам ожидаются очень сильные холода, но в конце недели температура воздуха повысится и в западных районах приблизится к нулевой отметке, прогнозируют синоптики.

Читать

«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется (7)

Важно 15:10

Важно 7 комментариев

Не особо популярной стала новость о том, что Национальный ботанический сад в Саласпилсе ликвидируется как самостоятельное учреждение - он станет подразделением Управления охраны природы. При этом сообщалось, что сад будет работать, как и раньше, а объединение связано с экономией и борьбой с бюрократией.

Не особо популярной стала новость о том, что Национальный ботанический сад в Саласпилсе ликвидируется как самостоятельное учреждение - он станет подразделением Управления охраны природы. При этом сообщалось, что сад будет работать, как и раньше, а объединение связано с экономией и борьбой с бюрократией.

Читать

«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя (7)

Важно 14:16

Важно 7 комментариев

То ли это вчерашний Валентинов день так действует, то ли весенние флюиды уже в воздухе витают, но режиссёр Алвис Херманис ни с того, ни с сего решил попробовать себя в литературе. Причём в очень особом жанре, а именно утопии. Сам он призывает относиться к ней с "известной долей юмора", но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки...

То ли это вчерашний Валентинов день так действует, то ли весенние флюиды уже в воздухе витают, но режиссёр Алвис Херманис ни с того, ни с сего решил попробовать себя в литературе. Причём в очень особом жанре, а именно утопии. Сам он призывает относиться к ней с "известной долей юмора", но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки...

Читать

Навального отравили ядом эквадорской лягушки: эксперты пяти европейских стран (7)

Мир 13:57

Мир 7 комментариев

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в сэмплах биоматериалов покойного политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в сэмплах биоматериалов покойного политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

Читать

«Легальный рэкет»: в соцсети обсуждают обязательные медосмотры (7)

Важно 13:37

Важно 7 комментариев

 Как обычно, сколько людей, столько и мнений: опыт общения с врачами при прохождении медосмотра у всех разный, поэтому кто-то считает эти проверки здоровья полезными, а кто-то видит в них очередной законный способ обобрать население.

 Как обычно, сколько людей, столько и мнений: опыт общения с врачами при прохождении медосмотра у всех разный, поэтому кто-то считает эти проверки здоровья полезными, а кто-то видит в них очередной законный способ обобрать население.

Читать