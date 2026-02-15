И вот теперь Ланга обращается к Ecolines и к Рижскому автовокзалу с новой просьбой.

"Добрый день, Ecolines, которая меня заблокировала, и Рижский автовокзал! Кампания #RunāLatviski получает жалобы на то, что у вас торгуют билетами, в которых проглядывает российский государственный язык! Русский язык - это язык без статуса, это не язык ЕС, не язык стран [Организации] экономического сотрудничества, поэтому призываем прекратить русификацию! А также туризм с Россией прекращён!"

Далее в комментариях, где ей напоминают, что автовокзал вообще-то - собственность Рижской думы, Ланга отвечает:

"Ecolines - это частная компания, которая арендует там сервис. А вот с Рижским автовокзалом сотрудничество очень хорошее - это муниципальное предприятие, которое дерусифицировалось. Было бы хорошо сказать Ecolines, чтобы в билетах не было русского языка. Спасибо за предыдущее сотрудничество! #AtkrieviskoLatviju Ещё было бы хорошо закрасить слово "Расписание" - единственное оставшееся русское слово в помещениях автовокзала, которое бросается в глаза".