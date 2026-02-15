Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme?

Это решение, как сказал сам Ланге Латвийскому радио, было принято после консультации с метеорологами и другими службами. Но транспортного коллапса избежать, как мы помним, не удалось. Кроме того, Ланге напомнил, что это "удовольствие" недешёвое: за день снежные билеты обходятся самоуправлению в сумму, достигающую 200 тысяч евро.

Это очень огорчило Ренате, которая написала в соцсети "Тредс":

"Когда у меня не было машины, снежные билеты были. Когда у меня машина есть, снежного билета нет. Когда же я смогу ездить бесплатно в рижском общественном транспорте?"

Ей ответили из Rīgas satiksme, причём довольно неожиданным образом:

"Ничто ещё не упущено, потому что запись на курсы по вождению трамвая ещё не закончилась. Вы сможете не только ездить на общественном транспорте, но и управлять им. Поверьте нам, так в разы лучше!"

Какова же была реакция на такой ответ?

- И платить сможете сами, если что случится с трамваем или троллейбусом, потому что транспортные средства не будут застрахованы.

- Бонусом будет возможность ковыряться с застрявшей стрелкой в такую метель и остановить трамвайную линию. По крайней мере, около 16:30 на углу Барона и Матиса одна водительница имела такое удовольствие.

- Когда наладите вопрос со страховкой KASKO и гражданско-правовой ответственности, люди в очереди будут стоять на курсы водителей трамвая.

- А когда случится авария, выставите своему водителю счёт за неё на 10k+ . Чудненькое рабочее место.