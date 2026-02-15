Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 15. Февраля Завтра: Aloizs, Alvils, Olafs, Olavs
Доступность

Рижанка спросила, где бесплатный билет в метель; что ответили в Rīgas satiksme?

Редакция PRESS 15 февраля, 2026 17:08

Важно 0 комментариев

LETA

В пятницу, 13 февраля, несмотря на предупреждение о сильном снегопаде, в столичном общественном транспорте "снежных билетов" не было, поскольку, по словам исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, не прогнозировался столь большой объём снега, чтобы городские службы с ним не справились. 

Это решение, как сказал сам Ланге Латвийскому радио, было принято после консультации с метеорологами и другими службами. Но транспортного коллапса избежать, как мы помним, не удалось. Кроме того, Ланге напомнил, что это "удовольствие" недешёвое: за день снежные билеты обходятся самоуправлению в сумму, достигающую 200 тысяч евро.

Это очень огорчило Ренате, которая написала в соцсети "Тредс": 

"Когда у меня не было машины, снежные билеты были. Когда у меня машина есть, снежного билета нет. Когда же я смогу ездить бесплатно в рижском общественном транспорте?"

Ей ответили из Rīgas satiksme, причём довольно неожиданным образом:

"Ничто ещё не упущено, потому что запись на курсы по вождению трамвая ещё не закончилась. Вы сможете не только ездить на общественном транспорте, но и управлять им. Поверьте нам, так в разы лучше!"

Какова же была реакция на такой ответ?

- И платить сможете сами, если что случится с трамваем или троллейбусом, потому что транспортные средства не будут застрахованы.

- Бонусом будет возможность ковыряться с застрявшей стрелкой в такую метель и остановить трамвайную линию. По крайней мере, около 16:30 на углу Барона и Матиса одна водительница имела такое удовольствие.

- Когда наладите вопрос со страховкой KASKO и гражданско-правовой ответственности, люди в очереди будут стоять на курсы водителей трамвая.

- А когда случится авария, выставите своему водителю счёт за неё на 10k+ . Чудненькое рабочее место.

 

 

Смотреть в Threads

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется
Важно

«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется (1)

«Добрый день, Ecolines, где меня заблокировали!» Ланга просит «прекратить русификацию» (ФОТО)
Важно

«Добрый день, Ecolines, где меня заблокировали!» Ланга просит «прекратить русификацию» (ФОТО) (6)

«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя
Важно

«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На западе Латвии к концу недели возможна небольшая оттепель; но нас ещё поморозит

Важно 16:01

Важно 0 комментариев

На следующей неделе в Латвии сохранится морозная погода, местами по ночам ожидаются очень сильные холода, но в конце недели температура воздуха повысится и в западных районах приблизится к нулевой отметке, прогнозируют синоптики.

На следующей неделе в Латвии сохранится морозная погода, местами по ночам ожидаются очень сильные холода, но в конце недели температура воздуха повысится и в западных районах приблизится к нулевой отметке, прогнозируют синоптики.

Читать

«Добрый день, Ecolines, где меня заблокировали!» Ланга просит «прекратить русификацию» (ФОТО)

Важно 15:34

Важно 0 комментариев

Можем лишь догадываться, что такого написала автоперевозчику Ecolines депутат Рижской думы Лиана Ланга, но об итоге сообщила она сама в соцсети - компания заблокировала её на своей странице. Это видно на скрине, сделанном в пятницу, 13 февраля.

Можем лишь догадываться, что такого написала автоперевозчику Ecolines депутат Рижской думы Лиана Ланга, но об итоге сообщила она сама в соцсети - компания заблокировала её на своей странице. Это видно на скрине, сделанном в пятницу, 13 февраля.

Читать

«Кто-то положил глаз на ботанический сад?» Народ в соцсети уже волнуется

Важно 15:10

Важно 0 комментариев

Не особо популярной стала новость о том, что Национальный ботанический сад в Саласпилсе ликвидируется как самостоятельное учреждение - он станет подразделением Управления охраны природы. При этом сообщалось, что сад будет работать, как и раньше, а объединение связано с экономией и борьбой с бюрократией.

Не особо популярной стала новость о том, что Национальный ботанический сад в Саласпилсе ликвидируется как самостоятельное учреждение - он станет подразделением Управления охраны природы. При этом сообщалось, что сад будет работать, как и раньше, а объединение связано с экономией и борьбой с бюрократией.

Читать

«Латвийская тантра»: Херманис выдал прогноз, какой будет Латвия десять лет спустя

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

То ли это вчерашний Валентинов день так действует, то ли весенние флюиды уже в воздухе витают, но режиссёр Алвис Херманис ни с того, ни с сего решил попробовать себя в литературе. Причём в очень особом жанре, а именно утопии. Сам он призывает относиться к ней с "известной долей юмора", но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки...

То ли это вчерашний Валентинов день так действует, то ли весенние флюиды уже в воздухе витают, но режиссёр Алвис Херманис ни с того, ни с сего решил попробовать себя в литературе. Причём в очень особом жанре, а именно утопии. Сам он призывает относиться к ней с "известной долей юмора", но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки...

Читать

Навального отравили ядом эквадорской лягушки: эксперты пяти европейских стран

Мир 13:57

Мир 0 комментариев

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в сэмплах биоматериалов покойного политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

Алексей Навальный умер от отравления эпибатидином — ядом, который извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, заявили Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды. Это вещество несколько независимых лабораторий обнаружили в сэмплах биоматериалов покойного политика, которые его семья смогла вывезти за границу.

Читать

«Легальный рэкет»: в соцсети обсуждают обязательные медосмотры

Важно 13:37

Важно 0 комментариев

 Как обычно, сколько людей, столько и мнений: опыт общения с врачами при прохождении медосмотра у всех разный, поэтому кто-то считает эти проверки здоровья полезными, а кто-то видит в них очередной законный способ обобрать население.

 Как обычно, сколько людей, столько и мнений: опыт общения с врачами при прохождении медосмотра у всех разный, поэтому кто-то считает эти проверки здоровья полезными, а кто-то видит в них очередной законный способ обобрать население.

Читать