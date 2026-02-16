Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С марта вступает в силу новый порядок рассмотрения заявлений в госучреждениях

© LETA 16 февраля, 2026 11:22

Новости Латвии

Уже совсем скоро общение населения с государственными учреждениями должно стать более оперативным. С 1 марта на обращения жителей учреждения должны будут отвечать в течение десяти рабочих дней - это вдвое меньше прежнего срока. В более сложных случаях допускаются исключения. Готовы ли учреждения к предстоящим изменениям, выяснила передача "TV3 Ziņas".

Ранее государственные учреждения обязаны были отвечать на заявления жителей не позднее чем в течение одного месяца.

В Службе государственных доходов (СГД), крупнейшем государственном учреждении, уверены, что соблюдение сокращенного срока проблем не вызовет, поскольку уже сейчас ответы обычно предоставляются в течение двух недель.

"Мы уже некоторое время назад ввели в стандарт обслуживания клиентов срок ответа в 14 дней. В более сложных случаях применяем установленный законом максимальный срок - 30 дней. Главное - стремиться обслужить клиента как можно быстрее, эффективнее и качественнее", - отмечает руководитель юридического отдела налогового управления СГД Улдис Рубежниекс.

В Государственном агентстве социального страхования также заверили, что готовы к изменениям и уже упорядочили внутренние процессы, чтобы соблюдать сокращенный срок рассмотрения обращений.

Договоренность о сокращении срока ответа на заявления жителей была достигнута весной прошлого года как одна из мер по снижению бюрократической нагрузки. Учреждения регулярно отчитывались перед Государственной канцелярией о подготовке к изменениям.

"Министерство здравоохранения сообщило, что его подведомственные учреждения уже сейчас отвечают примерно в течение двух-десяти рабочих дней. Ряд учреждений внедрили так называемый принцип простого языка. Другие продумывают расширение практики типовых ответов, определяя обращения, на которые можно давать стандартные ответы, тем самым сокращая сроки их рассмотрения", - отметила руководитель департамента политики государственного управления Государственной канцелярии Илона Эклона.

(Tv3.lv)

Главные новости

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?
Важно

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам? (2)

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии
Важно

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Животные 19:17

Животные

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Читать
Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Мир 18:55

Мир

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Читать

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Важно 18:47

Важно

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Читать

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Важно 18:29

Важно

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Читать

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Читать

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Читать

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Важно 18:10

Важно

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Читать