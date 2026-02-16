Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии собираются запретить незарегистрированные сим-карты: когда и зачем?

© LETA 16 февраля, 2026 10:41

Новости Латвии 0 комментариев

Министр внутренних дел Рихард Козловскис рассчитывает в течение месяца ввести в Латвии запрет на использование незарегистрированных сим-карт предоплаты.

В интервью Латвийскому радио Козловскис сообщил, что Министерство внутренних дел выступило с инициативой запретить использование сим-карт, не зарегистрированных и не привязанных к конкретному лицу. Такая мера необходима для снижения масштабов телефонного мошенничества.

Во многих странах Европейского союза незарегистрированные сим-карты запрещены, поэтому подобные мошеннические схемы концентрируются в государствах, где такого регулирования пока нет, в том числе в Латвии, отметил Козловскис.

Он не сомневается, что инициатива вызовет дискуссии, однако министр рассчитывает, что решение по этому вопросу удастся принять в течение месяца.

Как сообщалось, депутаты парламентской фракции "Объединенного списка" направили запрос министру внутренних дел с требованием разъяснить его действия и степень ответственности в сфере борьбы с телефонным мошенничеством.

Парламентариев также интересует, рассматривается ли полный запрет на услуги "SIM box", который в других странах зарекомендовал себя как важная мера противодействия мошенническим звонкам.

Ранее на заседании парламентской подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний член правления Ассоциация финансовой отрасли Янис Бразовскис сообщил, что в прошлом году мошенники различными способами выманили у жителей Латвии не менее 15 млн евро, при этом чаще всего жертвами становятся одинокие пожилые люди.
 

