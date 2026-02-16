Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Февраля Завтра: Dzuljeta, Julija
Доступность

«Русские» имена под чужими флагами: кто выступает на Олимпиаде-2026

Euronews 16 февраля, 2026 13:00

Мир 0 комментариев

На Олимпийских Играх в Италии только 13 россиян допущены до соревнований в нейтральном статусе. Но "теневой флот" России на ОИ оказался намного обширнее. Кто эти бывшие россияне и имеющие русские корни спортсмены, выступающие за другие страны?

На зимних Олимпийских играх в Италии Россия официально не представлена. После вторжения России в Украину в феврале 2024 года российские спортсмены потеряли возможность представлять свою страну на международных соревнованиях. Постепенно их стали допускать в нейтральном статусе, а где-то уже и полноценно - с гимном и флагом.

Только 13 атлетов-россиян добились участия в нейтральном статусе на ОИ-2026. Но на самом деле их намного больше. Многие сменили спортивное гражданство - как до войны в Украине, так и после нее. Но есть и те, у кого русские корни. Всего бывших россиян около 40, половина из которых - в фигурном катании.

Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (танцы на льду). Дочь известного тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина поженились в 2022 году и с 2023 года представляют Грузию. На ОИ-26 они заняли 13 место.

Карина Акопова и Никита Рахманин (парное катание) с 2025 года сменили спортивное гражданство и впервые в истории представили Армению на льду. Парой они являются и в реальной жизни.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава (парное катание)родились и тренируются в России, но представляют Грузию и уже громко заявили о себе на Олимпиаде в Италии. В командном турнире они в составе сборной остановились в шаге от пьедестала, заняв 4 место. В индивидуальном турнире они - одни из претендентов на медали.

Анастасия Голубева (парное катание) также начинала свой путь на льду в России в одиночном катании. С 2022 года выступает в паре с Гектором Муром за Австралию.

Никита Володин (парное катание) до 2023 года выступал за Россию, с сезона 23/24 представляет Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе. Они - главные претенденты на олимпийское золото.

Дарья Данилова и Михел Циба (парное катание) также претендуют на олимпийский пьедестал. Данилова получила гражданство Нидерландов в феврале 2024 года. Ее партнер имеет русско-украинские корни.

Мария Павлова и Алексей Святченко (парное катание) впервые представляют Венгрию на Олимпийских играх, сменили спортивное гражданство в 2021 и 2022 годах.

Павел Ковалев (парное катание) выступает за Францию с 2014 года в паре с женой Камиль Ковалев.

Евгения Лопарева (танцы на льду) получила французское гражданство в 2022 году и выступает в паре с Жоффре Бриссо.

Екатерина Куракова (женское одиночное катание) сменила спортивное гражданство в 2017 году и довольно успешно выступает за Польшу.

Владимир Самойлов (мужское одиночное катание) с 2021 года также выступает за Польшу. После смены спортивного гражданства Федерация фигурного катания на коньках России запретили Владимиру тренироваться в России и он был вынужден уйти от тренера Виктории Буцаевой.

Также выступают теперь под другими флагами Софья Самоделкина (Казахстан), Мария Сенюк (Израиль), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Анастасия Губанова (Грузия) и Виктория Сафонова (Беларусь, выступает в нейтральном статусе).

Фигуристы с русскими корнями

Вероятно, самым громким "русским" именем в мире фигурного катания является Илья Малинин, выступающий в мужском одиночном катании за сборную США. Его родители выступали в СССР и России, представляли на международных соревнованиях Узбекистан, а затем переехали в США, где и родился их сын, также продолживший спортивную династию. Его дед проживает в Новосибирске, сам он на исторической родине никогда не был.

Сам Малинин называет себя "богом квадов" (четверных прыжков). Илья стал первым в мире, кто сделал семь четверных прыжков в одной произвольной программе. И настрой на свои первые Олимпийские Игры у него был боевой. Выиграв "золото" в командном турнире и уверенно выиграв короткую программу в индивидуальных соревнованиях, в произвольной программе он заявил один из самых сложных прыжков - четверной аксель.

Почти все его главные соперники упали в своих произвольных программах, казалось бы, расчистив перед Малининым путь на вершину пьедестала. Но тут сыграло негласное правило в фигурном катании - фаворит никогда не выигрывает олимпийское золото. Илья - не стал исключением. Он практически полностью провалил свою во всех смыслах сложную произвольную программу и оказался в итоге не только без медали, а еле зацепился за топ-10, став восьмым. Победителем же, к всеобщему удивлению, стал другой "русский", родившийся в Алма-Ате и выступающий за Казахстан, Михаил Шайдоров.

Комментируя свой провал на ОИ, Малинин сказал:

"Я этого не ожидал. Я чувствовал, что перед этими соревнованиями… я просто чувствовал себя готовым, выходя на лед. Возможно, я был слишком уверен, что все пройдет хорошо. Я не могу осознать, что произошло.

Я все испортил. Честно говоря, это первое, что пришло мне в голову. Не может быть, чтобы это просто так случилось. Я готовился весь сезон. Я был так уверен в своей программе. Выйти и сделать такое… нет слов, честно говоря.

Думаю, это дело определенно в психологии. Олимпийская атмосфера – невероятно. Это не похоже ни на какие другие соревнования. Это действительно что-то другое. Я очень благодарен за возможность проделать всю эту работу, чтобы попасть сюда, но это, очевидно, было не то выступление, которого я хотел".

Малинин не единственный русскоговорящий представитель США в мужском фигурном катании. На Олимпиаду отобрался Максим Наумов, трагически потерявший своих родителей-тренеров и бывших фигуристов Вадима Наумова и Евгению Шишкову в авиакатастрофе в Вашингтоне в январе 2025 года. На ОИ Максим занял 20-е место.

Также за США в мужском турнире выступил Эндрю Торгашев, сын фигуристов Илоны Мельниченко и Артёма Торгашева, выступавших за СССР в танцах на льду и парном катании соответственно. Эндрю, как Малинин и Наумов, свободно говорит на русском языке. В Милане Кортине он стал 12-м.

Конькобежный спорт

Владимир Семирунний до декабря 2024 года выступал за Россию, но затем сменил спортивное гражданство на польское. В Милане завоевал серебряную медаль на дистанции 10 000 метров, принеся Польше первую в этом виде олимпийскую награду.

Елизавета Голубева и Кристина Силаева также сменили спортивное гражданство и теперь представляют Казахстан.

Биатлон

Алина Стремоус, Максим Макаров и Павел Магазеев с 2020 года выступают за Молдавию. Особенными результатами на ОИ-26 они не отметились.

Дмитрий Шамаев (с 2021 г.) и Анастасия Толмачева (с 2020 г.) выступают за Румынию.

Екатерина Аввакумова с 2020 года выступает за Южную Корею.

Самой заметной бывшей представительницей России в биатлоне на ОИ-2026 стала Анастасия Кузьмина, с 2008 года выступающая за Словакию. На ее счету три золота на предыдущих Олимпиадах, но на играх в Италии пока заметными результатами она не отметилась.

Горнолыжный спорт

Анастасия Скороходова с 2022 года выступает за Казахстан. На ОИ-2026 в заняла 37-е место в слаломе-гиганте.

Мария Шканова с 2008 года выступает за Беларусь и в Милане выступает в нейтральном статусе.

Шорт-трек

Даниил Ейбог в 2024 году сменил спортивное гражданство и выступает за Узбекистан. На церемонии открытия Олимпиады-2026 он стал знаменосцем своей сборной. Стал 14-м на дистанции 1500 метров.

Лыжный спорт

Выступающую за Молдавию 18-летнюю лыжницу Елизавету Хлусович обвиняли в публичной поддержке российских властей. За нее вступились Федерация биатлона и Федерация лыжного спорта и санного спорта, назвав обвинения фейковыми.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
Важно

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии
Важно

От присутствия государства — только военная техника: что осталось жителям Латгалии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Животные 19:17

Животные 0 комментариев

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Читать
Загрузка

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Мир 18:55

Мир 0 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Читать

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Читать

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Читать

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Читать

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Читать

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Читать