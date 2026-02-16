ДТП на Кекавской окружной: 16 пострадавших

На месте происшествия медики оказали помощь 16 пострадавшим, из которых шестерым потребовалась госпитализация.

Как сообщалось, авария произошла на 18-м километре Баускского шоссе (A7) на участке Кекавской окружной дороги между Баложи и Рижской окружной дорогой. По уточнённым данным, в ДТП участвовали девять транспортных средств - два грузовых и семь легковых автомобилей, в том числе газовоз, который съехал в кювет, и из него происходила утечка газа.

Очевидцы сообщают, что вчера утром на месте аварии движение затруднял густой туман, при этом ярко светило солнце.

Движение по Кекавской окружной дороге из-за ДТП было заблокировано в обоих направлениях. Объехать место аварии можно было по дороге Лапениеки-Кекава-Гуги (P137) или по другим дорогам.

Для координации последствий аварии был создан оперативный штаб, сообщила представитель ГПСС Анита Страздиня.

В его состав вошли представители ГПСС, СНМП, Госполиции, ООО "Latvijas propāna gāze", АО "Sadales tīkls", Дирекции безопасности дорожного движения, ГАО "Latvijas autoceļu uzturētājs" и муниципальной полиции.

К работе на месте происшествия были привлечены Национальные вооруженные силы. Движение по объездной дороге было восстановлено только в понедельник утром.