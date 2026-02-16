Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Февраля Завтра: Dzuljeta, Julija
Доступность

Привет! Мне 15. Я из Латвии: нашлось такое видео девушки в деле Эпштейна (ВИДЕО)

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 15:06

Выбор редакции 0 комментариев

Материалы дела Джеффри Эпштейна, опубликованные в конце января, продолжают раскрывать подробности, о которых ранее лишь говорили в кулуарах. Как сообщает CNN, среди архивных видеозаписей, связанных с расследованием, обнаружены неотредактированные материалы с участием несовершеннолетних девушек - в том числе одной из Риги, пишет mixnews.lv.

На одном из видео, по данным телеканала, запечатлена 15-летняя девушка, представляющаяся перед камерой. Она одета в бикини и туфли на высоком каблуке и называет своё имя, рост и город проживания - Ригу.

Следствие ранее указывало, что подобные видеозаписи могли использоваться как часть так называемых «кастингов». По версии расследователей, именно через модельные агентства и предложения о работе в индустрии моды несовершеннолетние девушки нередко вовлекались в сеть знакомств и контактов, связанную с окружением Эпштейна.

Эта схема - когда юным девушкам предлагали участие в фотосессиях, поездки или модельные контракты - на протяжении многих лет обсуждалась экспертами как один из возможных способов вербовки. Теперь часть этих предположений находит подтверждение в опубликованных материалах.

В ранее обнародованных документах по делу Эпштейна фигурируют имена известных представителей бизнеса и политики, а также упоминания различных стран, включая Латвию.

@cnn

CNN discovered several unredacted videos of young women among the millions of files related to Jeffrey Epstein released by the Justice Department. CNN's MJ Lee reports.

♬ original sound - CNN
" data-video-id="script>" style="max-width: 605px; min-width: 325px;">

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности
Важно

Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности (2)

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
Важно

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Животные 19:17

Животные 0 комментариев

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Читать
Загрузка

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Мир 18:55

Мир 0 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Читать

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Читать

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Читать

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Читать

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Читать

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Читать