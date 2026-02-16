Привет! Мне 15. Я из Латвии: нашлось такое видео девушки в деле Эпштейна (ВИДЕО)

На одном из видео, по данным телеканала, запечатлена 15-летняя девушка, представляющаяся перед камерой. Она одета в бикини и туфли на высоком каблуке и называет своё имя, рост и город проживания - Ригу.

Следствие ранее указывало, что подобные видеозаписи могли использоваться как часть так называемых «кастингов». По версии расследователей, именно через модельные агентства и предложения о работе в индустрии моды несовершеннолетние девушки нередко вовлекались в сеть знакомств и контактов, связанную с окружением Эпштейна.

Эта схема - когда юным девушкам предлагали участие в фотосессиях, поездки или модельные контракты - на протяжении многих лет обсуждалась экспертами как один из возможных способов вербовки. Теперь часть этих предположений находит подтверждение в опубликованных материалах.

В ранее обнародованных документах по делу Эпштейна фигурируют имена известных представителей бизнеса и политики, а также упоминания различных стран, включая Латвию.