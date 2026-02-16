Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Февраля Завтра: Dzuljeta, Julija
Доступность

В новом году лечимся по-новому: лекарства, обследования, консультации…

«Вести» 16 февраля, 2026 14:17

Важно 0 комментариев

Здоровье у нас одно - и его надо беречь. В первую очередь жителей волнует доступность медицинских услуг по государственным расценкам и лекарств по приемлемым ценам. В новой подборке полезной информации Министерство здравоохранения предлагает читателям познакомиться с теми переменами, которые уже в действии и которые еще вступят в силу в течение года...

Забот много, денег мало

Основные направления латвийского здравоохранения

Среди главных приоритетов латвийского здравоохранения на 2026 год – улучшение доступа к медицинской помощи, включая сокращение очередей, снижение расходов населения на лекарства, профилактика и повышение вовлеченности населения в заботу о собственном здоровье, качество медицинской помощи и другие направления, - сообщает Минздрав ЛР.

В 2026 году на сектор здравоохранения выделено дополнительно 43 млн. евро (общий объем финансирования - 1,97 млрд. евро), но этой суммы все еще недостаточно для полного удовлетворения всех потребностей, - указывают в Минздраве...

Здоровье матери и ребёнка

Доступность педиатров, генетические исследования, очки для детей...

Родители постоянно жалуются, что попасть с ребенком вовремя к врачу-специалисту и даже педиатру – большая проблема. Приходится идти за плату. То есть бесплатное медицинское обслуживание для детей до 18 лет часто остается декларацией.

В этом году будут предприняты некоторые меры по улучшению системы в сфере здоровья детей.

* Предусмотрено дополнительное финансирование охраны здоровья матери и ребенка (20,9 млн. евро), что позволит оказывать государственные услуги большему (примерно на 100 тысяч) количеству пациентов, чем раньше. Это означает сокращение очередей у педиатров и специалистов - таких как кардиологи, неврологи, эндокринологи и другие, а также расширение доступа к обследованиям: УЗИ, рентгенографии, магнитно-резонансной томографии и кардиологическим исследованиям.

* Беременные женщины и молодые матери получат доступ к более обширным обследованиям и скринингам, позволяющим выявлять риски для здоровья на ранних стадиях, включая NIPT (неинвазивное перенатальное тестирование), преимплантационную диагностику, генетические исследования.

* Пилотный проект также протестирует новую услугу – визиты акушерок на дом к женщинам после родов, с охватом в общей сложности 720 матерей по всей Латвии.

* Государство будет оплачивать стоматологические услуги в случаях редких патологий у детей, а также планируется увеличить финансирование приобретения очков детям.

* При определенных обстоятельствах государство будет оплачивать более двух попыток медикаментозного оплодотворения, тем самым расширяя возможности получения финансируемых государством услуг в области репродуктивного здоровья для семей...

Цены на лекарства

Одни препараты дешевеют, другие дорожают

В прошлом году были введены так называемые доплаты за услуги фармацевта, то есть в аптеке пациент платит дополнительно к цене лекарства 0,75 евро за каждый рецепт. Несмотря на то, что некоторые дорогие препараты немного снизились в цене, пациенты, ориентирующиеся на дешевые лекарства, в основном переплачивают.

После многочисленных дискуссий в кабинетах и народной инициативы убрать дополнительную нагрузку в 75 центов в Минздраве обещали, что с 1 июля ситуация изменится и доплата будет аннулирована для препаратов стоимостью до 10 евро.

Вот что сообщили в Министерстве здравоохранения.

* Начиная с осени 2026 года стоимость доплаты за услуги фармацевтов - 75 центов за рецептурные лекарства - для лиц с инвалидностью 1-й группы будет полностью покрываться из государственного бюджета. Кроме того, с осени 2026-го государство будет покрывать расходы на услуги фармацевта по рецептурным лекарствам, стоимость которых не превышает 10 евро. Это, как планирует Минздрав, послужит дальнейшему снижению стоимости лекарств для жителей.

* С 1 января 2026 года вступили в силу изменения принципа ценообразования на рецептурные препараты, что должно послужить снижению расходов пациентов на рецептурные лекарства. В результате изменений:

- дорогие рецептурные препараты (стоимостью более 10 евро) стали дешевле на 15–30%;

- дешевые рецептурные препараты до 5 евро для пациентов стали немного дороже – на 5–35% (до 0,90 евро);

- препараты в ценовой группе от 5 до 10 евро – дешевле на 3–14% (до 1,40 евро)...

Паллиативная помощь

Плюс услуги мобильного хосписа

Во всем мире развита помощь пациентам на дому, услуги хосписа. В Латвии тоже много говорят об этом в последнее время. В бюджете на 2026 год дополнительно выделено на паллиативную помощь 4 млн. евро. Это позволит еще большему числу пациентов с ограниченной продолжительностью жизни (как минимум плюс 1 355 пациентов) получать необходимую помощь на дому, а не в больнице.

Уже два года мобильная бригада, оказывающая пациентам услуги хосписа, доступна жителям по всей Латвии. За первые девять месяцев 2025 года ее помощью воспользовались 2 444 пациента...

Профилактика заболеваний

Скрининг, консультации, физическая активность...

Неоднократно говорилось, что профилактика здоровья значительно снижает статистику заболеваний. Что в этом плане намечено в нашей системе здравоохранения?

* Государство продолжит предоставлять жителям бесплатный скрининг рака: шейки матки, молочной железы, предстательной железы и кишечника. Цель - обеспечить участие в обследованиях как можно большего числа людей, поскольку выявление заболеваний на ранней стадии значительно улучшает результаты лечения.

* Больше внимания будет уделяться профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, здоровому питанию и физической активности.

* Для определенных групп населения будут доступны консультации диетологов, финансируемые государством, а также будет протестирован так называемый «рецепт физической активности», который может выписывать семейный врач.

* Врачебные практики улучшат свои рекомендации по более широкому использованию системы SCORE для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний у своих пациентов...

Электронные направления

Обещают переход на них уже в этом году

Много вопросов о переходе на электронные направления. Читатели спрашивают: «Так ли это и как скоро произойдет реформа?»

Оказывается, уже в 2026 году запланирован полный переход на электронные направления к врачам и на обследования. Будет введен принцип «одно направление – один прием», что поможет сократить количество неиспользованных визитов и более рационально организовать очереди.

Переход на электронные направления и электронную подпись осуществляется постепенно - при поддержке Латвийского центра цифрового здравоохранения, который предоставляет пояснительные материалы, консультации и техническую поддержку.

Уже сейчас жителям Латвии ежедневно выписывается около 10 000 направлений...

В больницу, в больницу!

Система требует доработки

Много дискуссий было по поводу реорганизации больниц. Жители регионов и врачи местных больниц волнуются, что провинция останется без необходимой медицинской помощи.

Как сообщает Минздрав, планируются меры по постепенному переходу к 3-ступенчатой модели больничного обслуживания (в настоящее время это 5-ступенчатая система), созданию четкой структуры больничных услуг и взаимного сотрудничества.

Старение населения и снижение рождаемости требуют адаптации системы здравоохранения, особенно в сфере лечения хронических заболеваний. Кроме того, текущая ситуация показывает, что нехватка персонала существенно влияет на возможность оказания пациентам необходимого лечения.

Цель развития больничной сети – обеспечить, чтобы каждое медицинское учреждение, где оказывается лечение, было обеспечено необходимым медицинским обслуживанием.

* Хорошие новости для пациентов, страдающих болезнями опорно-двигательной системы. Расширяя доступность финансируемых государством сложных операций на позвоночнике для жителей за пределами Риги, ООО Vidzemes slimn!ca открывает программу «Хирургическое лечение дегенеративных и осложненных заболеваний позвоночника, травм с использованием имплантатов и навигационных технологий»...

(!) Подробнее о латвийском здравоохранении в 2026 году – на сайтах:

Министерства здравоохранения - vm.gov.lv

Национальной службы здравоохранения - vmnvd.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?
Важно

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам? (2)

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
Важно

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Плащ-невидимка ближе, чем кажется? Учёные копируют трюки осьминогов

Животные 19:17

Животные 0 комментариев

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Осьминог может за секунды превратиться из серого «камня» в зелёную «водоросль». Кальмар — стать почти прозрачным. И всё это — без фотошопа.

Читать
Загрузка

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Мир 18:55

Мир 0 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Читать

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Читать

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Читать

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Читать

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Читать

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Читать