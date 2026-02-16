В новом году лечимся по-новому: лекарства, обследования, консультации…

Забот много, денег мало

Основные направления латвийского здравоохранения

Среди главных приоритетов латвийского здравоохранения на 2026 год – улучшение доступа к медицинской помощи, включая сокращение очередей, снижение расходов населения на лекарства, профилактика и повышение вовлеченности населения в заботу о собственном здоровье, качество медицинской помощи и другие направления, - сообщает Минздрав ЛР.

В 2026 году на сектор здравоохранения выделено дополнительно 43 млн. евро (общий объем финансирования - 1,97 млрд. евро), но этой суммы все еще недостаточно для полного удовлетворения всех потребностей, - указывают в Минздраве...

Здоровье матери и ребёнка

Доступность педиатров, генетические исследования, очки для детей...

Родители постоянно жалуются, что попасть с ребенком вовремя к врачу-специалисту и даже педиатру – большая проблема. Приходится идти за плату. То есть бесплатное медицинское обслуживание для детей до 18 лет часто остается декларацией.

В этом году будут предприняты некоторые меры по улучшению системы в сфере здоровья детей.

* Предусмотрено дополнительное финансирование охраны здоровья матери и ребенка (20,9 млн. евро), что позволит оказывать государственные услуги большему (примерно на 100 тысяч) количеству пациентов, чем раньше. Это означает сокращение очередей у педиатров и специалистов - таких как кардиологи, неврологи, эндокринологи и другие, а также расширение доступа к обследованиям: УЗИ, рентгенографии, магнитно-резонансной томографии и кардиологическим исследованиям.

* Беременные женщины и молодые матери получат доступ к более обширным обследованиям и скринингам, позволяющим выявлять риски для здоровья на ранних стадиях, включая NIPT (неинвазивное перенатальное тестирование), преимплантационную диагностику, генетические исследования.

* Пилотный проект также протестирует новую услугу – визиты акушерок на дом к женщинам после родов, с охватом в общей сложности 720 матерей по всей Латвии.

* Государство будет оплачивать стоматологические услуги в случаях редких патологий у детей, а также планируется увеличить финансирование приобретения очков детям.

* При определенных обстоятельствах государство будет оплачивать более двух попыток медикаментозного оплодотворения, тем самым расширяя возможности получения финансируемых государством услуг в области репродуктивного здоровья для семей...

Цены на лекарства

Одни препараты дешевеют, другие дорожают

В прошлом году были введены так называемые доплаты за услуги фармацевта, то есть в аптеке пациент платит дополнительно к цене лекарства 0,75 евро за каждый рецепт. Несмотря на то, что некоторые дорогие препараты немного снизились в цене, пациенты, ориентирующиеся на дешевые лекарства, в основном переплачивают.

После многочисленных дискуссий в кабинетах и народной инициативы убрать дополнительную нагрузку в 75 центов в Минздраве обещали, что с 1 июля ситуация изменится и доплата будет аннулирована для препаратов стоимостью до 10 евро.

Вот что сообщили в Министерстве здравоохранения.

* Начиная с осени 2026 года стоимость доплаты за услуги фармацевтов - 75 центов за рецептурные лекарства - для лиц с инвалидностью 1-й группы будет полностью покрываться из государственного бюджета. Кроме того, с осени 2026-го государство будет покрывать расходы на услуги фармацевта по рецептурным лекарствам, стоимость которых не превышает 10 евро. Это, как планирует Минздрав, послужит дальнейшему снижению стоимости лекарств для жителей.

* С 1 января 2026 года вступили в силу изменения принципа ценообразования на рецептурные препараты, что должно послужить снижению расходов пациентов на рецептурные лекарства. В результате изменений:

- дорогие рецептурные препараты (стоимостью более 10 евро) стали дешевле на 15–30%;

- дешевые рецептурные препараты до 5 евро для пациентов стали немного дороже – на 5–35% (до 0,90 евро);

- препараты в ценовой группе от 5 до 10 евро – дешевле на 3–14% (до 1,40 евро)...

Паллиативная помощь

Плюс услуги мобильного хосписа

Во всем мире развита помощь пациентам на дому, услуги хосписа. В Латвии тоже много говорят об этом в последнее время. В бюджете на 2026 год дополнительно выделено на паллиативную помощь 4 млн. евро. Это позволит еще большему числу пациентов с ограниченной продолжительностью жизни (как минимум плюс 1 355 пациентов) получать необходимую помощь на дому, а не в больнице.

Уже два года мобильная бригада, оказывающая пациентам услуги хосписа, доступна жителям по всей Латвии. За первые девять месяцев 2025 года ее помощью воспользовались 2 444 пациента...

Профилактика заболеваний

Скрининг, консультации, физическая активность...

Неоднократно говорилось, что профилактика здоровья значительно снижает статистику заболеваний. Что в этом плане намечено в нашей системе здравоохранения?

* Государство продолжит предоставлять жителям бесплатный скрининг рака: шейки матки, молочной железы, предстательной железы и кишечника. Цель - обеспечить участие в обследованиях как можно большего числа людей, поскольку выявление заболеваний на ранней стадии значительно улучшает результаты лечения.

* Больше внимания будет уделяться профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, здоровому питанию и физической активности.

* Для определенных групп населения будут доступны консультации диетологов, финансируемые государством, а также будет протестирован так называемый «рецепт физической активности», который может выписывать семейный врач.

* Врачебные практики улучшат свои рекомендации по более широкому использованию системы SCORE для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний у своих пациентов...

Электронные направления

Обещают переход на них уже в этом году

Много вопросов о переходе на электронные направления. Читатели спрашивают: «Так ли это и как скоро произойдет реформа?»

Оказывается, уже в 2026 году запланирован полный переход на электронные направления к врачам и на обследования. Будет введен принцип «одно направление – один прием», что поможет сократить количество неиспользованных визитов и более рационально организовать очереди.

Переход на электронные направления и электронную подпись осуществляется постепенно - при поддержке Латвийского центра цифрового здравоохранения, который предоставляет пояснительные материалы, консультации и техническую поддержку.

Уже сейчас жителям Латвии ежедневно выписывается около 10 000 направлений...

В больницу, в больницу!

Система требует доработки

Много дискуссий было по поводу реорганизации больниц. Жители регионов и врачи местных больниц волнуются, что провинция останется без необходимой медицинской помощи.

Как сообщает Минздрав, планируются меры по постепенному переходу к 3-ступенчатой модели больничного обслуживания (в настоящее время это 5-ступенчатая система), созданию четкой структуры больничных услуг и взаимного сотрудничества.

Старение населения и снижение рождаемости требуют адаптации системы здравоохранения, особенно в сфере лечения хронических заболеваний. Кроме того, текущая ситуация показывает, что нехватка персонала существенно влияет на возможность оказания пациентам необходимого лечения.

Цель развития больничной сети – обеспечить, чтобы каждое медицинское учреждение, где оказывается лечение, было обеспечено необходимым медицинским обслуживанием.

* Хорошие новости для пациентов, страдающих болезнями опорно-двигательной системы. Расширяя доступность финансируемых государством сложных операций на позвоночнике для жителей за пределами Риги, ООО Vidzemes slimn!ca открывает программу «Хирургическое лечение дегенеративных и осложненных заболеваний позвоночника, травм с использованием имплантатов и навигационных технологий»...

