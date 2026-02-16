В Латвии побиты новые рекорды холода: сколько?

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, предыдущий рекорд минимальной температуры второй декады февраля в Руцаве составлял -27,3 градуса и был зафиксирован 11 февраля 1985 года.

Рекорд холода для 16 февраля обновлен и в Лиепае, где температура воздуха опустилась до -24,2 градуса.

Самая низкая температура в стране утром в понедельник была зафиксирована на метеостанции в Даугавпилсе - -30,5 градуса.

Рекорд холода для этой даты в Даугавпилсе, как и по стране в целом, был зарегистрирован в 1979 году и составляет -33,8 градуса.

В этом месяце в Латвии уже побито 17 рекордов холода - это наибольшее количество обновленных рекордов температуры за один месяц с мая 2023 года. За предыдущие два года в стране в целом было обновлено лишь 16 рекордов минимальной температуры, тогда как число рекордов тепла достигло 723.

В ночь на вторник температура воздуха местами в Латвии вновь понизится до -25…-30 градусов, прогнозируют синоптики.