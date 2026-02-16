Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Поймали за подмышку! Как гость «нашёл волос» ради ужина за 300 фунтов

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 11:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Роскошный ресторан. Вид на гавань. Заказ на самые дорогие позиции меню. И счёт примерно на 300 фунтов.

А дальше — сцена, которую персонал вряд ли забудет.

В заведении Pony Dining The Rocks камеры видеонаблюдения зафиксировали, как гость вытаскивает волосы из обеих подмышек, внимательно их рассматривает… и аккуратно кладёт один на тарелку со стейком.

По данным ресторана, мужчина ужинал с семьёй из шести человек и заказал самые дорогие блюда, включая внушительный томагавк-стейк. После этого он предъявил претензию шеф-повару — и, как утверждают сотрудники, покинул заведение, не оплатив счёт.

Видео с камер опубликовали в соцсетях. И тут началось неожиданное продолжение.

Другие владельцы ресторанов в районе откликнулись с похожими историями. Один из них рассказал, что тот же мужчина якобы обнаружил «камень» в еде — но позже его видели вытаскивающим этот самый камешек… из собственной обуви.

Ресторан расположен в туристическом центре у гавани Сиднея — месте, куда приходят за атмосферой, видом и качественной кухней.

Иногда, как выяснилось, кто-то приходит ещё и за бесплатным ужином.

Остальное — каждый решает сам.

