Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Февраля Завтра: Dzuljeta, Julija
Доступность

«Бундесвер будет сильнейшей армией Европы»: речь Мерца ставит много вопросов, но даёт мало ответов

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 13:10

Мир 0 комментариев

Основанный на правилах международный порядок остался в прошлом. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в пятницу, 13 февраля, на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. «Насильственный ревизионизм России, ее жестокая война против Украины - лишь самое яркое проявление этого", - добавил он. Вот несколько ключевых тезисов его выступления:

-Европа завершила долгий отпуск от мировой истории. Мы переступили порог эпохи, вновь открыто характеризующейся применением силы и политикой великих держав.

-ВВП России составляет примерно 2 трлн евро, ВВП Евросоюза - почти в 10 раз больше, напомнил Мерц. Но Европа - не в 10 раз сильнее России. Наш военный, политический, экономический и технологический потенциал огромны. Но мы пока полностью его не реализовали.

Поэтому самое важное — сейчас переключить тумблер в наших головах. Мы поняли, что в эпоху больших держав наша свобода больше не является данностью. Она находится под угрозой. Нам потребуется твёрдость и решимость, чтобы отстоять её. Это потребует готовности к новым начинаниям, к изменениям и — да — также к жертвам. Не когда-нибудь, а прямо сейчас.

-После 1945 года в Германии сложилась традиция на ограничение государственной власти. Но не только слишком много государственной власти разрушает фундамент нашей свободы. Слишком мало государственной власти приводит к тому же самому. 

-Я часто говорил это и повторю сегодня: мы сделаем Бундесвер сильнейшей армией Европы настолько быстро, насколько сможем. Армией, которая твёрдо стоит там, где это необходимо.

-Наша Европа должна сосредоточиться на главном: сохранении и укреплении нашей свободы, нашей безопасности и нашей конкурентоспособности.

Нам необходимо остановить взрывной рост европейской бюрократии и регулирования. Европейские стандарты не должны заковывать нас в цепи, лишающие нас конкурентоспособности. Они должны подчёркивать наши сильные стороны, стимулировать инновации и предпринимательство, поощрять инвестиции и вознаграждать инициативу.

-Между Европой и Соединёнными Штатами возник раскол. Культурная война MAGA в США — это не наша война. Свобода слова у нас заканчивается там, где сказанное направлено против человеческого достоинства и нашего Основного закона.

-Я провел конфиденциальные переговоры с президентом Франции по вопросу европейского ядерного сдерживания.

- Мы укрепляем восточный фланг НАТО. Символом этого является наша бригада в Литве — впервые в истории Бундесвера бригада размещена за пределами нашей территории.

...Увы, в выступлении Мерца так и не прозвучали ответы на ряд важнейший вопросов.

Например, как соотносится анонсированное им «укрепление государственной власти» с требованием «остановить взрывной рост европейской бюрократии»? Как конкретно ее планируется остановить?

Как будет происходить укрепление обороноспособности Европы без индустриализации, без угля и стали? На основе «зеленой энергетики», об отмене которой не было сказано ни слова?  

Обещание сделать из бундесвера самую сильную армию континента, конечно, впечатляют, но почему до сих пор не созданы силы быстрого реагирования ЕС численностью хотя бы 200 000 человек? Бригада в Литве - это, конечно, прорыв, но явно недостаточно для прикрытия Сувалкского коридора.

Много вопросов вызывает фраза "Свобода слова у нас заканчивается там, где сказанное направлено против человеческого достоинства и нашего Основного закона". Особенно в свете свежей публикации The Economist, в которой черным по белому написано: «Одной из самых тревожных тенденций является то, что правительства, которые позиционируют себя как демократические, все чаще используют инструменты, созданные авторитарными режимами. Обычно они не пытаются полностью заставить замолчать тех, кто говорит правду". Это про Европу, да-да, про ту самую Европу, угрозу которой Мерц почему то видит только снаружи. А может быть она есть и внутри? 

Наконец, как социальная модель Европы, которая абсолютизирует права индивида, объяснит своим гражданам необходимость жертв прямо "здесь и сейчас"? Особенно когда люди видят, что элиты себе ни в чем не отказывают и отказываться ни от чего не собираются.  

Возможно, европейцы и проявят готовность к жертвам только если увидят, что и политические элиты готовы к ним. А пока этого не наблюдается ни в малейшей степени.

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности
Важно

Закрыть частное радио на русском языке: NEPLP обвинил Сейм в нерасторопности (2)

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
Важно

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО) (2)

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Важно

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

Мир 18:55

Мир 0 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Читать
Загрузка

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Читать

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Читать

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Читать

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Читать

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Читать

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею Тамбиев стал тренером питерского клуба: СГБ уже в курсе

Важно 18:02

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

Читать