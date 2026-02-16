К чёрту политкорректность, перестаньте стыдиться своей культуры и истории: Рубио — Европе

-Эйфория от победы [в Холодной войне], ввела нас в опасное заблуждение: что мы подошли, цитирую, “к концу истории”; что теперь каждая нация станет либеральной демократией; что теперь мы будем жить в мире без границ, где каждый станет гражданином мира.

Это была нелепая идея, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000 лет задокументированной истории человечества. И она дорого нам обошлась. Находясь в плену этой иллюзии, мы приняли догматическое видение свободной и неограниченной торговли, что привело к деиндустриализации значительной части нашего общества, утечке миллионов рабочих мест и должностей среднего класса за границу и передаче контроля над нашими критически важными цепочками поставок как противникам, так и конкурентам.

Деиндустриализация не была неизбежной. Это был сознательный политический выбор, десятилетиями проводимая экономическая политика, которая лишила наши страны их богатства, производственного потенциала и независимости.

-Мы открыли свои двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает целостности наших сообществ, преемственности нашей культуры и будущему наших народов.

Массовая миграция не является и не была каким-то второстепенным явлением, не имеющим серьезных последствий. Она была и остается кризисом, который трансформирует и дестабилизирует общества по всему Западу.

-Под руководством президента Трампа Соединенные Штаты Америки вновь возьмут на себя задачу обновления и восстановления нашей цивилизации. Мы являемся частью одной цивилизации – западной цивилизации. Именно поэтому президент Трамп требует ответственности и взаимности от наших друзей здесь, в Европе. Мы хотим, чтобы Европа была сильной.

-Национальная безопасность, которой в основном посвящена эта конференция, — это не просто ряд технических вопросов. Фундаментальный вопрос, на который мы должны ответить в первую очередь, — это что именно мы защищаем, потому что армии не сражаются за что-то абстрактное. Армии сражаются за народ, армии сражаются за нацию. Армии сражаются за образ жизни. И это то, что мы защищаем: великую цивилизацию, которая имеет все основания гордиться своей историей, быть уверенной в своем будущем и стремиться всегда быть хозяйкой своей экономической и политической судьбы.

- В течение пяти веков, до окончания Второй мировой войны, Запад расширял свои границы – его миссионеры, паломники, солдаты, исследователи оставляли его берега, чтобы пересечь океаны, заселить новые континенты, построить обширные империи, простирающиеся по всему миру.

Но в 1945 году, впервые со времен Колумба, она начала уменьшаться. На этом фоне, как и сейчас, многие делали вывод о том, что эпоха господства Запада подошла к концу и что наше будущее обречено быть тусклым и слабым отголоском нашего прошлого. Однако наши предшественники единогласно признали, что упадок был выбором, и они отказались продолжать в том же духе. Это то, что мы уже однажды сделали вместе, и это то, что президент Трамп и Соединенные Штаты хотят вновь сделать вместе с вами.

И именно поэтому мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, потому что это делает нас слабее. Мы хотим иметь союзников, которые могут защитить себя, чтобы ни у одного противника не возникло искушения испытать нашу коллективную силу. Именно поэтому мы не хотим, чтобы наши союзники были скованы чувством вины и стыда. Мы хотим иметь союзников, которые гордятся своей культурой и своим наследием, которые понимают, что мы являемся наследниками одной и той же великой и благородной цивилизации, и которые вместе с нами готовы и способны ее защищать.

Мы не стремимся к разобщению, а хотим возродить старую дружбу и восстановить величайшую цивилизацию в истории человечества. Вместе мы восстановили разрушенный континент после двух страшных мировых войн. И я нахожусь здесь сегодня, чтобы четко заявить о том, что Америка прокладывает путь к новому веку процветания, и что мы снова хотим сделать это вместе с вами, нашими дорогими союзниками и старыми друзьями.