К чёрту политкорректность, перестаньте стыдиться своей культуры и истории: Рубио — Европе

Редакция PRESS 16 февраля, 2026 14:16

Мир 0 комментариев

14 февраля госсекретарь США выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил о близости Европы и США. Вот ее основные тезисы:

-Эйфория от победы [в Холодной войне], ввела нас в опасное заблуждение: что мы подошли, цитирую, “к концу истории”; что теперь каждая нация станет либеральной демократией; что теперь мы будем жить в мире без границ, где каждый станет гражданином мира.

Это была нелепая идея, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более чем 5000 лет задокументированной истории человечества. И она дорого нам обошлась. Находясь в плену этой иллюзии, мы приняли догматическое видение свободной и неограниченной торговли, что привело к деиндустриализации значительной части нашего общества, утечке миллионов рабочих мест и должностей среднего класса за границу и передаче контроля над нашими критически важными цепочками поставок как противникам, так и конкурентам.

Деиндустриализация не была неизбежной. Это был сознательный политический выбор, десятилетиями проводимая экономическая политика, которая лишила наши страны их богатства, производственного потенциала и независимости.

-Мы открыли свои двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает целостности наших сообществ, преемственности нашей культуры и будущему наших народов.

Массовая миграция не является и не была каким-то второстепенным явлением, не имеющим серьезных последствий. Она была и остается кризисом, который трансформирует и дестабилизирует общества по всему Западу.

-Под руководством президента Трампа Соединенные Штаты Америки вновь возьмут на себя задачу обновления и восстановления нашей цивилизации. Мы являемся частью одной цивилизации – западной цивилизации. Именно поэтому президент Трамп требует ответственности и взаимности от наших друзей здесь, в Европе. Мы хотим, чтобы Европа была сильной.

-Национальная безопасность, которой в основном посвящена эта конференция, — это не просто ряд технических вопросов. Фундаментальный вопрос, на который мы должны ответить в первую очередь, — это что именно мы защищаем, потому что армии не сражаются за что-то абстрактное. Армии сражаются за народ, армии сражаются за нацию. Армии сражаются за образ жизни. И это то, что мы защищаем: великую цивилизацию, которая имеет все основания гордиться своей историей, быть уверенной в своем будущем и стремиться всегда быть хозяйкой своей экономической и политической судьбы.

- В течение пяти веков, до окончания Второй мировой войны, Запад расширял свои границы – его миссионеры, паломники, солдаты, исследователи оставляли его берега, чтобы пересечь океаны, заселить новые континенты, построить обширные империи, простирающиеся по всему миру.

Но в 1945 году, впервые со времен Колумба, она начала уменьшаться. На этом фоне, как и сейчас, многие делали вывод о том, что эпоха господства Запада подошла к концу и что наше будущее обречено быть тусклым и слабым отголоском нашего прошлого. Однако наши предшественники единогласно признали, что упадок был выбором, и они отказались продолжать в том же духе. Это то, что мы уже однажды сделали вместе, и это то, что президент Трамп и Соединенные Штаты хотят вновь сделать вместе с вами.

И именно поэтому мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми, потому что это делает нас слабее. Мы хотим иметь союзников, которые могут защитить себя, чтобы ни у одного противника не возникло искушения испытать нашу коллективную силу. Именно поэтому мы не хотим, чтобы наши союзники были скованы чувством вины и стыда. Мы хотим иметь союзников, которые гордятся своей культурой и своим наследием, которые понимают, что мы являемся наследниками одной и той же великой и благородной цивилизации, и которые вместе с нами готовы и способны ее защищать.

Мы не стремимся к разобщению, а хотим возродить старую дружбу и восстановить величайшую цивилизацию в истории человечества. Вместе мы восстановили разрушенный континент после двух страшных мировых войн. И я нахожусь здесь сегодня, чтобы четко заявить о том, что Америка прокладывает путь к новому веку процветания, и что мы снова хотим сделать это вместе с вами, нашими дорогими союзниками и старыми друзьями.

 

Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)
Герой, отзовись! Провалившийся под лед мужчина ищет своего спасителя (ФОТО)

Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?
Страуюма: нам нужно поумнеть. Простите, г-жа экс-премьер — а кому это «нам»? Может всё-таки вам?

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)
США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

Кремль: Состав делегации РФ в Женеве расширят

0 комментариев

Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

За месяц запретим все незарегистрированные SIM-карты: глава МВД

0 комментариев

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

США завершили 8 войн: Кая Каллас отреагировала странной гримасой (ВИДЕО)

0 комментариев

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

К вашим услугам: СГД теперь исключительно сервисное учреждение для жителей

0 комментариев

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Ждем рекордный мороз? Ночью ожидается основательное похолодание

0 комментариев

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

«Нам это здесь не нужно!» Жители против сжигающего мусор завода под Ригой

0 комментариев

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Бывший игрок сборной Латвии по хоккею Тамбиев стал тренером питерского клуба: СГБ уже в курсе

0 комментариев

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

