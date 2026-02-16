Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ешь по-скандинавски — живи дольше? Новый рацион снижает риск ранней смерти на 23%

16 февраля, 2026

Меньше мяса. Меньше сахара. Больше цельнозерновых, бобовых, рыбы и нежирной молочки.

Звучит как обычные советы?
А вот цифра уже не обычная.

Исследование Орхусского университета показало: люди, которые строго придерживались новых северных рекомендаций по питанию 2023 года, имели на 23% более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто их игнорировал.

В анализ включили более 76 000 взрослых шведов из долгосрочных исследований — Swedish Mammography Cohort и Cohort of Swedish Men. Участники с 1997 года регулярно сообщали о своём рационе и образе жизни.

Результат: у тех, кто следовал «скандинавской тарелке», реже фиксировали смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Причём разница сохранялась даже с учётом дохода, образования и физической активности.

Новые рекомендации создавались не только ради здоровья, но и ради климата. Производство пищи связано примерно с 30% выбросов парниковых газов, вызванных человеком. Северный подход предлагает сократить красное мясо и увеличить долю растительных продуктов.

Учёные подчёркивают: это первое исследование, которое оценивает влияние обновлённых рекомендаций в целом. И пока вывод звучит так — рацион, полезный для планеты, может быть полезным и для продолжительности жизни.

  Press.lv
Делегацию РФ в Женеве будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, заявил Дмитрий Песков. По его словам, круг обсуждаемых тем будет шире, чем в ходе предыдущих раундов в Абу-Даби.

Чтобы ограничить телефонное мошенничество, министр внутренних дел Рихард Козловскис («Jaunā Vienotība») рассчитывает в течение месяца запретить в Латвии незарегистрированные SIM-карты, не привязанные к конкретным лицам. Об этом он заявил в эфире программы «Labrīt» на Латвийском Радио.

Во время заявления американского дипломата о «восьми войнах, завершённых благодаря Дональду Трампу», камеры уловили  красноречивую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД, VID), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел. Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

В ночь на вторник и утром температура воздуха в Латвии местами опустится до -25-30 градусов, самые низкие температуры ожидаются на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Программа Bez Tabu отправилась в посёлок Силабриежи Саласпилсского края. Дымящиеся трубы здесь свидетельствуют о том, что в каждом доме заботятся о тепле в морозы. Однако жителей этого и соседних посёлков тревожат куда более крупные трубы будущего завода для сжигания мусора по соседству.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) проинформирована о том, что бывший игрок сборной Латвии по хоккею и самый результативный хоккеист в её истории Леонид Тамбиев стал тренером клуба КХЛ «Санкт-Петербург СКА», сообщили агентству LETA в ведомстве.

