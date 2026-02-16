Ешь по-скандинавски — живи дольше? Новый рацион снижает риск ранней смерти на 23%

Звучит как обычные советы?

А вот цифра уже не обычная.

Исследование Орхусского университета показало: люди, которые строго придерживались новых северных рекомендаций по питанию 2023 года, имели на 23% более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто их игнорировал.

В анализ включили более 76 000 взрослых шведов из долгосрочных исследований — Swedish Mammography Cohort и Cohort of Swedish Men. Участники с 1997 года регулярно сообщали о своём рационе и образе жизни.

Результат: у тех, кто следовал «скандинавской тарелке», реже фиксировали смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Причём разница сохранялась даже с учётом дохода, образования и физической активности.

Новые рекомендации создавались не только ради здоровья, но и ради климата. Производство пищи связано примерно с 30% выбросов парниковых газов, вызванных человеком. Северный подход предлагает сократить красное мясо и увеличить долю растительных продуктов.

Учёные подчёркивают: это первое исследование, которое оценивает влияние обновлённых рекомендаций в целом. И пока вывод звучит так — рацион, полезный для планеты, может быть полезным и для продолжительности жизни.