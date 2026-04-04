Генеральный секретарь LTS Иван Кузовенков сообщил, что сейчас ведутся переговоры о том, как избежать подобных ситуаций и правильно подбирать партнеров, чтобы не играть с представителями стран-агрессоров.

Речь идет о случаях январе, когда Даниэла Дарта Фелдмане и Александр Сотиков, включенные в национальные сборные на Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса, на турнирах ITF выступали в паре с «нейтральными» спортсменами из России.

«Как только мы узнали об этих случаях, сразу поговорили с ними. В обоих случаях это были ошибки — теннисисты не знали, какую на тот момент страну представляют их партнеры по паре», — отметил Кузовенков.

Он пояснил, что латвийские игроки считали, будто их партнеры уже сменили гражданство и не представляют Россию. «Сейчас спортсмены сами ведут с нами переговоры о том, как правильно выбирать партнеров для парных матчей», — добавил он.

При этом ITF, ATP и WTA допускают к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако остается неясным, проверяется ли их соответствие рекомендациям МОК. Согласно этим рекомендациям, к турнирам не должны допускаться те, кто поддерживает войну России против Украины, а также лица, связанные с силовыми структурами.