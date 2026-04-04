В частности, фото кресла самолета выложено в одном из телеграм-каналов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — это свидетельствует, что как минимум один летчик катапультировался.

Экипаж F-15 состоит из двух человек. По данным двух источников CBS News, один из членов экипажа был спасен, другие подробности неизвестны.

В районе падения самолета ведется поисково-спасательная операция. Судя по видео, которые публикуют местные жители и каналы КСИР, в ней участвуют вертолеты ВВС США, штурмовики А-10 и самолеты-заправщики, а иранцы стреляют по ним из охотничьего оружия. КСИР также неудачно пытался сбить один из вертолетов с помощью переносного зенитного ракетного комплекса.

Axios отмечает, что это первый случай с начала войны, когда американский самолет был сбит огнем противника на территории Ирана.

UPD.

Американские и израильские СМИ сообщили о спасении американцами пилота сбитого Ираном истребителя США. Пилот, судя по всему, катапультировался, сейчас он получает медпомощь. Сообщения о спасении военнослужащего поступили через несколько часов после того, как Иран сообщил. что сбил американский истребитель и объявил вознаграждение за поимку живым экипажа.