Первый самолёт ВВС США cбит прямо над Ираном: обе стороны искали спасшегося лётчика — нашли свои (2)

Редакция PRESS 4 апреля, 2026 11:48

Важно

В Иране сбит американский истребитель F-15, сообщают Axios и The New York Times. Иранские государственные агентства публикуют фото и видео, на которых, как утверждается, запечатлены обломки сбитого самолета.

В частности, фото кресла самолета выложено в одном из телеграм-каналов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — это свидетельствует, что как минимум один летчик катапультировался.

Экипаж F-15 состоит из двух человек. По данным двух источников CBS News, один из членов экипажа был спасен, другие подробности неизвестны.

В районе падения самолета ведется поисково-спасательная операция. Судя по видео, которые публикуют местные жители и каналы КСИР, в ней участвуют вертолеты ВВС США, штурмовики А-10 и самолеты-заправщики, а иранцы стреляют по ним из охотничьего оружия. КСИР также неудачно пытался сбить один из вертолетов с помощью переносного зенитного ракетного комплекса.

Axios отмечает, что это первый случай с начала войны, когда американский самолет был сбит огнем противника на территории Ирана.

UPD.

Американские и израильские СМИ сообщили о спасении американцами пилота сбитого Ираном истребителя США. Пилот, судя по всему, катапультировался, сейчас он получает медпомощь. Сообщения о спасении военнослужащего поступили через несколько часов после того, как Иран сообщил. что сбил американский истребитель и объявил вознаграждение за поимку живым экипажа.

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (2)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (2)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (2)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

