Бензин, дешевей! Через Ормузский пролив в Европу впервые прошло судно

© Meduza.io 3 апреля, 2026 18:15

Контейнеровоз CMA CGM Kribi, принадлежащий французской компании, вышел из Ормузского пролива — и стал, по-видимому, первым прошедшим через него судном, связанным с Западной Европой, пишет Bloomberg.

Судно, которое ходит под мальтийским флагом, вышло из порта Гантут, расположенного между Дубаем и Абу-Даби, 28 марта. Контейнеровоз держался ближе к иранскому побережью, проходя между островами Кешм и Ларак, и открыто транслировал свой маршрут.

Утром 3 апреля судно подало сигнал, что находится у побережья оманского города Маскат — то есть уже с другой стороны пролива. Два источника также подтвердили, что контейнеровоз пересек Ормузский пролив.

Судно входит в состав флота компании CMA CGM SA — третьего по величине контейнерного перевозчика в мире, отмечает Bloomberg.

Ормузский пролив заблокирован Ираном уже более месяца — с начала новой войны на Ближнем Востоке. Сейчас через него проходит лишь небольшое количество судов, в основном принадлежащих «дружественным» Ирану странам, при этом исламская республика предварительно одобряет транзит и берет плату с судовладельцев. Bloomberg рассказывал, что сопровождением и пропуском судов через пролив занимается Корпус стражей исламской революции. В сообщениях о том, что Иран начал взимать плату, фигурировала сумма в два миллиона долларов за проход через пролив. 

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

