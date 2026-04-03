Бензин, дешевей! Через Ормузский пролив в Европу впервые прошло судно

Судно, которое ходит под мальтийским флагом, вышло из порта Гантут, расположенного между Дубаем и Абу-Даби, 28 марта. Контейнеровоз держался ближе к иранскому побережью, проходя между островами Кешм и Ларак, и открыто транслировал свой маршрут.

Утром 3 апреля судно подало сигнал, что находится у побережья оманского города Маскат — то есть уже с другой стороны пролива. Два источника также подтвердили, что контейнеровоз пересек Ормузский пролив.

Судно входит в состав флота компании CMA CGM SA — третьего по величине контейнерного перевозчика в мире, отмечает Bloomberg.

Ормузский пролив заблокирован Ираном уже более месяца — с начала новой войны на Ближнем Востоке. Сейчас через него проходит лишь небольшое количество судов, в основном принадлежащих «дружественным» Ирану странам, при этом исламская республика предварительно одобряет транзит и берет плату с судовладельцев. Bloomberg рассказывал, что сопровождением и пропуском судов через пролив занимается Корпус стражей исламской революции. В сообщениях о том, что Иран начал взимать плату, фигурировала сумма в два миллиона долларов за проход через пролив.