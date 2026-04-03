Осторожно, вас снимают! Законно ли вести съемку для служебных нужд?

3 апреля, 2026 16:14

Съёмка человека с помощью камеры, прикреплённой к одежде для служебных нужд, считается обработкой персональных данных, сообщила агентству ЛЕТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции данных (ГИД) Гинта Гайлума.

Она пояснила, что прежде всего необходимо понять, ведётся ли в конкретный момент съёмка, поскольку само наличие камеры на форме должностного лица ещё не означает, что осуществляется запись.

По словам Гайлумы, информация о том, когда и в каких случаях включается камера, как правило, более точно определена во внутренних правилах учреждения, например, в политике конфиденциальности, правилах обработки данных и других документах. При необходимости это можно уточнить в соответствующем учреждении или компании.

"Скорее всего, камеры включаются только тогда, когда происходит какой-либо инцидент, и не включаются в любой момент выполнения служебных обязанностей", — отмечает представитель ГИД. Если камера действительно включена, дальнейшая ситуация рассматривается как обработка персональных данных.

Как поясняет Гайлума, за то, что происходит с записью после её создания и сохранения, отвечает и принимает решения конкретное учреждение или компания, сотрудник которой оснащён такой камерой.

Цель записи и срок её хранения также определяет соответствующий оператор данных, например полиция или компания, сотрудники которой используют прикреплённые к одежде камеры в служебных целях.

"Даже если в поле зрения камеры попадает изображение удостоверяющего личность документа, обработка данных должна осуществляться в соответствии с нормативными актами о защите данных, а также специальными законами, например законом «О полиции»", — пояснила Гайлума.

Она также подчеркнула, что не предусмотрены отдельные исключения или различия в обработке данных в случаях, когда в кадр попадают лица людей или удостоверяющие личность документы.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

