Перед праздником: Рига стоит в жутких пробках, а полиция готовит рейды

Согласно данным карты пробок Balticmaps.eu, водителям приходится тратить более чем на 10 минут больше обычного на повороте с улицы Латгалес на улицу Краста, на проспекте Густава Земгала, на круге Мукусалас, улице Ростокас и в других местах.

В приложении Waze водители также активно отмечают участки заторов. По его данным, пробки традиционно возникают на основных выездах из столицы — на улицах Бривибас, на Краста, на Улманя Гатве, улице Калнциема и улице Зиепниеккална. Заторы наблюдаются и на всех мостах через Даугаву.

В последний рабочий день перед длинными выходными в Риге пробки возникают почти всегда, так как жители спешат покинуть город. На Пасху в Латвии предусмотрено четыре выходных дня — с пятницы по понедельник.

Государственная полиция Латвии сообщила, что в праздничные дни — с сегодняшнего дня до 7 апреля — будет усилен контроль за общественным порядком и безопасностью на дорогах.

Особое внимание уделят водителям, находящимся за рулём в состоянии опьянения, а также соблюдению скоростного режима.

Усиленные проверки запланированы как на основных государственных трассах, так и на дорогах местного значения.