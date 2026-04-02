Перед праздником: Рига стоит в жутких пробках, а полиция готовит рейды

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 21:17

Новости Латвии 0 комментариев

Перед пасхальными выходными в Риге образуются серьёзные пробки, наблюдает агентство LETA.

Согласно данным карты пробок Balticmaps.eu, водителям приходится тратить более чем на 10 минут больше обычного на повороте с улицы Латгалес на улицу Краста, на проспекте Густава Земгала, на круге Мукусалас, улице Ростокас и в других местах.

В приложении Waze водители также активно отмечают участки заторов. По его данным, пробки традиционно возникают на основных выездах из столицы — на улицах Бривибас, на Краста, на Улманя Гатве, улице Калнциема и улице Зиепниеккална. Заторы наблюдаются и на всех мостах через Даугаву. 

В последний рабочий день перед длинными выходными в Риге пробки возникают почти всегда, так как жители спешат покинуть город. На Пасху в Латвии предусмотрено четыре выходных дня — с пятницы по понедельник.

Государственная полиция Латвии сообщила, что в праздничные дни — с сегодняшнего дня до 7 апреля — будет усилен контроль за общественным порядком и безопасностью на дорогах.

Особое внимание уделят водителям, находящимся за рулём в состоянии опьянения, а также соблюдению скоростного режима.

Усиленные проверки запланированы как на основных государственных трассах, так и на дорогах местного значения.

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

