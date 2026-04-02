Для открытия Ормузского пролива необходимо использовать все меры: МИД Эстонии

© LETA 2 апреля, 2026 18:20

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел Маргус Цахкна на состоявшейся в четверг под руководством Великобритании онлайн-встрече с участием 35 стран заявил, что для открытия Ормузского пролива необходимо использовать все возможные дипломатические и политические меры.

"На состоявшейся сегодня онлайн-встрече с участием министерств иностранных дел 35 стран обсуждались возможные шаги по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Поскольку через Ормузский пролив проходит около 11 процентов мировой морской торговли и значительная часть экспорта нефти и газа стран Персидского залива, все страны-участницы заинтересованы в восстановлении свободы судоходства в этом стратегически чрезвычайно важном проливе", – сказал Цахкна.

По словам министра иностранных дел, Эстония поддерживает все шаги, которые укрепляют морскую безопасность и обеспечивают свободу судоходства. "Одной из действенных мер могло бы стать усиление санкционного давления на Иран и пресечение деятельности теневого флота Ирана", – сказал Цахкна.

Цахкна добавил, что возобновление судоходства в проливе важно и в контексте агрессивной войны России.

"Нынешний рост цен на нефть и перебои с доступностью энергоносителей на Ближнем Востоке отвечают интересам России и позволили ей получать дополнительные доходы, которые используются для продолжения агрессии против Украины. Эту тенденцию необходимо переломить и усилить давление на Россию", – заявил министр иностранных дел.

"Обсуждения и сотрудничество между международными партнерами по возобновлению судоходства в Ормузском проливе продолжатся", – сказал Цахкна.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Мир 11:23

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Выбор редакции 11:15

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Важно 11:02

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

Новости Латвии 10:55

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

Юридическая консультация 10:47

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

