Для открытия Ормузского пролива необходимо использовать все меры: МИД Эстонии

"На состоявшейся сегодня онлайн-встрече с участием министерств иностранных дел 35 стран обсуждались возможные шаги по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Поскольку через Ормузский пролив проходит около 11 процентов мировой морской торговли и значительная часть экспорта нефти и газа стран Персидского залива, все страны-участницы заинтересованы в восстановлении свободы судоходства в этом стратегически чрезвычайно важном проливе", – сказал Цахкна.

По словам министра иностранных дел, Эстония поддерживает все шаги, которые укрепляют морскую безопасность и обеспечивают свободу судоходства. "Одной из действенных мер могло бы стать усиление санкционного давления на Иран и пресечение деятельности теневого флота Ирана", – сказал Цахкна.

Цахкна добавил, что возобновление судоходства в проливе важно и в контексте агрессивной войны России.

"Нынешний рост цен на нефть и перебои с доступностью энергоносителей на Ближнем Востоке отвечают интересам России и позволили ей получать дополнительные доходы, которые используются для продолжения агрессии против Украины. Эту тенденцию необходимо переломить и усилить давление на Россию", – заявил министр иностранных дел.

"Обсуждения и сотрудничество между международными партнерами по возобновлению судоходства в Ормузском проливе продолжатся", – сказал Цахкна.