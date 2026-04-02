На следующей неделе в Латвии заметно похолодает

В течение праздничных выходных временами ожидаются осадки, преимущественно дождь, с кратковременными периодами мокрого снега и града. Больше дождей ожидается в субботу, когда осадки прогнозируются по всей стране, а также в ночь на понедельник.

Ветер будет дуть с запада, от слабого до умеренно сильного. Согласно текущим прогнозам, в пасхальный понедельник ожидаются западные порывы ветра до 16-21 метра в секунду.

Максимальная температура воздуха в выходные дни составит от +6 до +14 градусов, в субботу температура не превысит от +3 до +8 градусов, а в понедельник также ожидается температура ниже +10 градусов. Минимальная температура ночью составит от -1 до +3 градусов, только в пятницу ночью ожидается похолодание на три градуса.

На следующей неделе часто будут дуть порывистые северные ветры, и некоторые районы страны могут быть кратковременно покрыты снегом. Максимальная температура воздуха составит преимущественно +2–+7 градусов, ночью температура будет опускаться ниже нуля, а в самые холодные ночи местами мороз может превышать пять градусов. Из-за ветра погода будет казаться холоднее.

