555 евро за отопление 16 кв метров: в Плявниеки на арендатора решили повесить и тепло пустующих помещений

В прошлом году зима была теплее, и в январе за отопление Даце платила 76 евро. В этом году в январе пришёл счёт уже на 361 евро — почти в четыре раза больше. Площадь помещения не изменилась, поставщик услуги по-прежнему Rīgas Siltums, но счета выставляют сами владельцы помещений.

«В прошлом году за отопление мы платили 76 евро за январь, а в этом году в январе пришёл счёт на 361 евро. Это почти в четыре раза больше! Когда я начала спрашивать у хозяев, почему такое удорожание, ведь площадь помещений не изменилась, услугу, как и в прошлом году, предоставляет Rīgas Siltums, я получила ответ, что счёт именно такой, какой выставили Rīgas Siltums. Хотя счета выставляют владельцы помещений, а договор с Rīgas Siltums заключён у них, а не напрямую с нами, я не понимаю, с какой стати мы должны столько платить? Мы всего лишь арендуем эти помещения. Хозяйка и управляющий объяснений не дают и навстречу не идут», — рассказывает Даце, арендатор помещения.

Помещения общей площадью всего 16 квадратных метров Даце арендует у SIA «Amex Trading». Получив первый спорный счёт, арендатор сразу же направила хозяевам претензию с просьбой предоставить детальную разбивку счёта за отопление.

«Я сказала им, что оплачу счета, когда будет выровненный платёж, распределённый по квадратным метрам помещения. До сегодняшнего дня ничего не решено. Я оплатила арендную плату, рассчитала и оплатила отопление по площади помещения, но не больше. А потом пришёл следующий счёт — уже на 555 евро!» — говорит Даце.

Чтобы рабочее пространство стало приятнее, муж Даце Артур вложил средства и сделал косметический ремонт. Теперь семья испытывает горечь и разочарование. Появились подозрения, что резкое удорожание отопления тесно связано с тем, что в счёт включено также потребление тепловой энергии соседних пустующих помещений.

«Не установлены счётчики, которые отделяли бы наши арендованные помещения от соседних пустых. Это означает только одно — нас вынуждают платить за отопление обоих помещений вместе. Я несколько раз просила установить эти счётчики, но хозяева оправдывались, что у них якобы есть счётчики в котельной здания».

Как владельцы помещений обосновывают выставленные счета и что делать в ситуации, если возник спор с арендатором?

Оказалось, что ещё 21 ноября фирма Amex Traiding, у которой Даце арендует помещения, предупредила её, что остальные арендаторы отказались от центрального отопления. И единственная, кто его использовал зимой - была Даце.

Адвокат Янис Беровскис, согласившийся прокомментировать сложившуюся ситуацию, заметил, что договор, который Даце подписала с Amex Traiding нечестный и составлен в пользу Amex Traiding, но если Даце его подписала, то с условиями согласилась. Но у неё всё равно остаётся право запросить расчеты и обратиться в суд.

Даце пока надеется найти с владельцами здания компромисс.