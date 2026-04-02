Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 13. Апреля
555 евро за отопление 16 кв метров: в Плявниеки на арендатора решили повесить и тепло пустующих помещений

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 18:47

Даце работает в сфере красоты и для ведения своей хозяйственной деятельности решила арендовать помещение в Плявниеки, недалеко от дома. Это было удобно и ей самой, и клиентам. Однако идиллию нарушил неадекватно высокий счёт за отопление, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

В прошлом году зима была теплее, и в январе за отопление Даце платила 76 евро. В этом году в январе пришёл счёт уже на 361 евро — почти в четыре раза больше. Площадь помещения не изменилась, поставщик услуги по-прежнему Rīgas Siltums, но счета выставляют сами владельцы помещений.

«В прошлом году за отопление мы платили 76 евро за январь, а в этом году в январе пришёл счёт на 361 евро. Это почти в четыре раза больше! Когда я начала спрашивать у хозяев, почему такое удорожание, ведь площадь помещений не изменилась, услугу, как и в прошлом году, предоставляет Rīgas Siltums, я получила ответ, что счёт именно такой, какой выставили Rīgas Siltums. Хотя счета выставляют владельцы помещений, а договор с Rīgas Siltums заключён у них, а не напрямую с нами, я не понимаю, с какой стати мы должны столько платить? Мы всего лишь арендуем эти помещения. Хозяйка и управляющий объяснений не дают и навстречу не идут», — рассказывает Даце, арендатор помещения.

Помещения общей площадью всего 16 квадратных метров Даце арендует у SIA «Amex Trading». Получив первый спорный счёт, арендатор сразу же направила хозяевам претензию с просьбой предоставить детальную разбивку счёта за отопление.

«Я сказала им, что оплачу счета, когда будет выровненный платёж, распределённый по квадратным метрам помещения. До сегодняшнего дня ничего не решено. Я оплатила арендную плату, рассчитала и оплатила отопление по площади помещения, но не больше. А потом пришёл следующий счёт — уже на 555 евро!» — говорит Даце.

Чтобы рабочее пространство стало приятнее, муж Даце Артур вложил средства и сделал косметический ремонт. Теперь семья испытывает горечь и разочарование. Появились подозрения, что резкое удорожание отопления тесно связано с тем, что в счёт включено также потребление тепловой энергии соседних пустующих помещений.

«Не установлены счётчики, которые отделяли бы наши арендованные помещения от соседних пустых. Это означает только одно — нас вынуждают платить за отопление обоих помещений вместе. Я несколько раз просила установить эти счётчики, но хозяева оправдывались, что у них якобы есть счётчики в котельной здания».

Как владельцы помещений обосновывают выставленные счета и что делать в ситуации, если возник спор с арендатором?

Оказалось, что ещё 21 ноября фирма Amex Traiding, у которой Даце арендует помещения, предупредила её, что остальные арендаторы отказались от центрального отопления. И единственная, кто его использовал зимой - была Даце.

Адвокат Янис Беровскис, согласившийся прокомментировать сложившуюся ситуацию, заметил, что договор, который Даце подписала с Amex Traiding нечестный и составлен в пользу Amex Traiding, но если Даце его подписала, то с условиями согласилась. Но у неё всё равно остаётся право запросить расчеты и обратиться в суд.

Даце пока надеется найти с владельцами здания компромисс.

Главные новости

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию
Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

