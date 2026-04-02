Всегда бы так: Рижский зоопарк за 1 евро посетили тысячи людей. ВИДЕО

Всего в этот день зоопарк посетили 22 000 человек, что более чем втрое превышает ранее упоминавшийся однодневный рекорд — 7000.

"Эта идея началась как осознанный риск — я инициировала ее с мыслью, что хотя бы один раз в истории зоопарка нам нужно осмелиться проверить границы и бросить вызов собственным представлениям. Конечно, это означало и необходимость убедить коллег поверить в такой шаг, но этот опыт оказался чрезвычайно ценным. Он позволил гораздо яснее увидеть, каким на самом деле является наш посетитель, и одновременно разрушил несколько стереотипов о том, кто и зачем приходит в зоопарк", — говорит руководитель отдела маркетинга и коммуникации Рижского зоопарка Роберта Трейя.

Руководство зоопарка отмечает, что наплыва желающих не выдержал также сайт зоопарка.

А посетители между тем говорят, что людей в этот день в зоопарке было значительно больше, чем животных. Многие животные отсутствовали в вольерах. А помещения террариума почему-то были закрыты.