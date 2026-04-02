Всегда бы так: Рижский зоопарк за 1 евро посетили тысячи людей. ВИДЕО

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 17:07

В среду, 1 апреля, Рижский зоопарк устроил акцию - посещение стоило всего 1 евро. В результате образовались гигантские очереди.

Всего в этот день зоопарк посетили 22 000 человек, что более чем втрое превышает ранее упоминавшийся однодневный рекорд — 7000. 

"Эта идея началась как осознанный риск — я инициировала ее с мыслью, что хотя бы один раз в истории зоопарка нам нужно осмелиться проверить границы и бросить вызов собственным представлениям. Конечно, это означало и необходимость убедить коллег поверить в такой шаг, но этот опыт оказался чрезвычайно ценным. Он позволил гораздо яснее увидеть, каким на самом деле является наш посетитель, и одновременно разрушил несколько стереотипов о том, кто и зачем приходит в зоопарк", — говорит руководитель отдела маркетинга и коммуникации Рижского зоопарка Роберта Трейя.

Руководство зоопарка отмечает, что наплыва желающих не выдержал также сайт зоопарка. 

А посетители между тем говорят, что людей в этот день в зоопарке было значительно больше, чем животных. Многие животные отсутствовали в вольерах. А помещения террариума почему-то были закрыты.

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Тяжелое ДТП на Лиепайском шоссе: пострадали пять грузовиков. ВИДЕО

TV3 сообщает о тяжелой аварии на Лиепайском шоссе. Дорога перекрыта в обоих направлениях.

Глава Еврокомиссии: Венгрия возвращается на европейский путь

"Венгрия сделала выбор в пользу Европы. Европа всегда выбирала Венгрию", - написала Урсула фон дер Ляйен в X, поздравив партию "Тиса" Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

