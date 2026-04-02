Парламент Молдовы принял решение о выходе страны из СНГ

© Deutsche Welle 2 апреля, 2026 14:18

Мир 0 комментариев

Парламент Молдовы во втором, окончательном чтении принял законы о денонсации трех соглашений, лежащих в основе членства страны в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Соответствующие решения опубликованы на сайте представительного и законодательного органа в четверг, 2 апреля.

Речь идет о денонсации Соглашения о создании СНГ и Протокола к нему, подписанных в декабре 1991 года в Минске и Алматы соответственно, а также о денонсации Устава организации, принятого в Минске в январе 1993-го. За эти решения проголосовали 60 из 101 депутата парламента. Денонсацию одобрили представители правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), партии "Демократия дома", а также бывший премьер-министр страны Ион Кику (от фракции "Альтернатива"), указывает агентство "Интерфакс".

Отмечается, что против законопроектов голосовали депутаты от партий коммунистов (ПКРМ) и социалистов (ПСРМ). Представители первой назвали решение о денонсации "предательством" по отношению к гражданам Молдовы. "Это трагедия для страны, для ее экономики. <...> Они (проголосовавшие "за" - Ред.) даже не представляют, что за этим последует", - приводит слова лидера ПКРМ Владимира Воронина местное онлайн-издание NewsMaker.

Процесс выхода из СНГ Молдова запустила в январе

В середине января 2026 года вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что власти страны начинают процесс денонсации трех связанных с СНГ документов, после которого страна, по его словам, официально и юридически "больше не будет входить в состав" организации.

Правительство одобрило решение о денонсации соглашений в середине марта. Первое чтение в парламенте Молдовы законопроекты прошли 20 марта. После одобрения во втором чтении власти, как ожидаются, уведомят об этом Исполнительный комитет СНГ и через 12 месяцев участие республики в организации будет прекращено.

Как уточнял в январе Попшой, из 283 соглашений Молдовы с СНГ уже денонсировано 71, еще около 60 находятся в процессе денонсации. При этом, по его словам, Кишинев не намерен отказываться от таких договоренностей, которые приносят экономическую выгоду или имеют практическое значение для граждан, пока они не противоречат европейскому курсу страны.

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

