Парламент Молдовы принял решение о выходе страны из СНГ

Речь идет о денонсации Соглашения о создании СНГ и Протокола к нему, подписанных в декабре 1991 года в Минске и Алматы соответственно, а также о денонсации Устава организации, принятого в Минске в январе 1993-го. За эти решения проголосовали 60 из 101 депутата парламента. Денонсацию одобрили представители правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), партии "Демократия дома", а также бывший премьер-министр страны Ион Кику (от фракции "Альтернатива"), указывает агентство "Интерфакс".

Отмечается, что против законопроектов голосовали депутаты от партий коммунистов (ПКРМ) и социалистов (ПСРМ). Представители первой назвали решение о денонсации "предательством" по отношению к гражданам Молдовы. "Это трагедия для страны, для ее экономики. <...> Они (проголосовавшие "за" - Ред.) даже не представляют, что за этим последует", - приводит слова лидера ПКРМ Владимира Воронина местное онлайн-издание NewsMaker.

Процесс выхода из СНГ Молдова запустила в январе

В середине января 2026 года вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что власти страны начинают процесс денонсации трех связанных с СНГ документов, после которого страна, по его словам, официально и юридически "больше не будет входить в состав" организации.

Правительство одобрило решение о денонсации соглашений в середине марта. Первое чтение в парламенте Молдовы законопроекты прошли 20 марта. После одобрения во втором чтении власти, как ожидаются, уведомят об этом Исполнительный комитет СНГ и через 12 месяцев участие республики в организации будет прекращено.

Как уточнял в январе Попшой, из 283 соглашений Молдовы с СНГ уже денонсировано 71, еще около 60 находятся в процессе денонсации. При этом, по его словам, Кишинев не намерен отказываться от таких договоренностей, которые приносят экономическую выгоду или имеют практическое значение для граждан, пока они не противоречат европейскому курсу страны.