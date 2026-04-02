"Я не подтверждаю это. Давайте перестанем слушать разные сплетни, давайте будем слушать, что говорят службы. Наши службы очень чётко высказались по поводу этого инцидента. Беспилотник сбился с курса в результате непреднамеренного инцидента, и эта информация верна", – подчеркнула она.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев располагает разведывательными данными, указывающими на то, что Россия сознательно направляет беспилотники в сторону стран Балтии и Финляндии с целью использования подобных инцидентов в информационных операциях. По словам министра, в случаях, когда дроны нарушали воздушное пространство союзников, речь шла о сознательных и целенаправленных действиях России.

"Я благодарен всем нашим партнерам, балтийцам, а также финнам, которые вместе с нами четко заявляют: "Причина этих инцидентов в России"", - отметил Сибига.