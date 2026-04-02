Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Премьер Литвы опровергла слова Киева о намеренном направлении Россией украинских дронов на Балтию (2)

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 11:50

Выбор редакции 2 комментариев

После того как украинская разведка сообщила об имеющихся данных, свидетельствующих якобы о том, что Россия преднамеренно направляет беспилотники в сторону стран Балтии и Финляндии, премьер-министр Инга Ругинене опровергла эту информацию, сообщает Delfi.lt.

"Я не подтверждаю это. Давайте перестанем слушать разные сплетни, давайте будем слушать, что говорят службы. Наши службы очень чётко высказались по поводу этого инцидента. Беспилотник сбился с курса в результате непреднамеренного инцидента, и эта информация верна", – подчеркнула она.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев располагает разведывательными данными, указывающими на то, что Россия сознательно направляет беспилотники в сторону стран Балтии и Финляндии с целью использования подобных инцидентов в информационных операциях. По словам министра, в случаях, когда дроны нарушали воздушное пространство союзников, речь шла о сознательных и целенаправленных действиях России.

"Я благодарен всем нашим партнерам, балтийцам, а также финнам, которые вместе с нами четко заявляют: "Причина этих инцидентов в России"", - отметил Сибига.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)

Главные новости

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (2)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Загрузка

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (2)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (2)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать