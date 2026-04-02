Мозг «теряет связь»? Учёные объяснили, что делает алкоголь с головой

Редакция PRESS 2 апреля, 2026 15:13

Наука 0 комментариев

То, что после пары бокалов мысли становятся медленнее, а реакции — менее точными, давно известно на уровне ощущений. Теперь у этого состояния появилось и более точное научное объяснение.

Исследование, опубликованное в журнале Drug and Alcohol Dependence и проведённое учёными из University of Minnesota, показало: даже умеренное количество алкоголя меняет то, как разные части мозга взаимодействуют друг с другом.

В эксперименте приняли участие 107 человек в возрасте от 21 до 45 лет. В разные дни им давали либо плацебо, либо алкоголь в дозе, соответствующей разрешённому уровню для вождения — 0,08. Спустя примерно полчаса участникам проводили МРТ, чтобы посмотреть, как именно «общаются» между собой разные зоны мозга.

Результат оказался довольно наглядным. После алкоголя усиливается так называемая «локальная связь» — соседние области мозга начинают активнее взаимодействовать между собой. Но при этом снижается «глобальная связность» — то есть связь между удалёнными участками.

Проще говоря, мозг не перестаёт работать, но начинает делать это более «замкнуто». Сигналы циркулируют внутри небольших зон, а не проходят по всей системе так свободно, как в трезвом состоянии.

Интересно, что эти изменения напрямую совпадали с субъективным ощущением опьянения. Даже при одинаковом уровне алкоголя в крови участники, у которых сильнее снижалась глобальная связность, чувствовали себя более пьяными.

Отдельное внимание исследователи обратили на затылочную долю мозга, отвечающую за обработку визуальной информации. Именно в ней наблюдалось заметное снижение связности, что может объяснять ухудшение координации и «смазанное» восприятие после алкоголя.

При этом важно, что сканирование проводилось в состоянии покоя. То есть исследование не показывает, как мозг ведёт себя в более сложных или стрессовых ситуациях, а также не даёт ответа на вопрос о долгосрочных последствиях.

Тем не менее общий вывод звучит достаточно ясно. Алкоголь не просто «замедляет» мозг, как это принято говорить, а меняет саму структуру взаимодействия внутри него — делая эту систему менее связной и, как следствие, менее эффективной.

И, возможно, именно поэтому знакомое ощущение «мысли как будто не собираются в одно целое» возникает так быстро и так узнаваемо.

Комментарии (0)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

