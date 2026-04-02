Мозг «теряет связь»? Учёные объяснили, что делает алкоголь с головой

Исследование, опубликованное в журнале Drug and Alcohol Dependence и проведённое учёными из University of Minnesota, показало: даже умеренное количество алкоголя меняет то, как разные части мозга взаимодействуют друг с другом.

В эксперименте приняли участие 107 человек в возрасте от 21 до 45 лет. В разные дни им давали либо плацебо, либо алкоголь в дозе, соответствующей разрешённому уровню для вождения — 0,08. Спустя примерно полчаса участникам проводили МРТ, чтобы посмотреть, как именно «общаются» между собой разные зоны мозга.

Результат оказался довольно наглядным. После алкоголя усиливается так называемая «локальная связь» — соседние области мозга начинают активнее взаимодействовать между собой. Но при этом снижается «глобальная связность» — то есть связь между удалёнными участками.

Проще говоря, мозг не перестаёт работать, но начинает делать это более «замкнуто». Сигналы циркулируют внутри небольших зон, а не проходят по всей системе так свободно, как в трезвом состоянии.

Интересно, что эти изменения напрямую совпадали с субъективным ощущением опьянения. Даже при одинаковом уровне алкоголя в крови участники, у которых сильнее снижалась глобальная связность, чувствовали себя более пьяными.

Отдельное внимание исследователи обратили на затылочную долю мозга, отвечающую за обработку визуальной информации. Именно в ней наблюдалось заметное снижение связности, что может объяснять ухудшение координации и «смазанное» восприятие после алкоголя.

При этом важно, что сканирование проводилось в состоянии покоя. То есть исследование не показывает, как мозг ведёт себя в более сложных или стрессовых ситуациях, а также не даёт ответа на вопрос о долгосрочных последствиях.

Тем не менее общий вывод звучит достаточно ясно. Алкоголь не просто «замедляет» мозг, как это принято говорить, а меняет саму структуру взаимодействия внутри него — делая эту систему менее связной и, как следствие, менее эффективной.

И, возможно, именно поэтому знакомое ощущение «мысли как будто не собираются в одно целое» возникает так быстро и так узнаваемо.