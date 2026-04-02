Наследие Ирана под угрозой: ЮНЕСКО предупреждает о разрушении памятников войной

Недавняя встреча представителей ЮНЕСКО с Главным управлением древностей Ливана была посвящена «неотложным мерам по усилению защиты уязвимых объектов культурного наследия по всей стране», говорится в заявлении ЮНЕСКО.

На прошлой неделе ЮНЕСКО подтвердила, что «ряд культурно значимых объектов» в регионе уже пострадали и были повреждены в ходе войны. Организация повторила призыв к максимально сдержанным действиям, чтобы уберечь «социальный фундамент обществ», и напомнила сторонам о необходимости соблюдать нормы международного права.

В Иране находятся 29 объектов, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди пострадавших — тегеранский дворец Голестан, дворец Чехель-Сотун в Исфахане, мечеть Масджид-е Джаме в том же городе, а также доисторические памятники долины Хоррамабад.

По словам главы комитета по наследию городского совета Тегерана Ахмада Алави, за время войны авиаудары повредили по меньшей мере 120 объектов культурного или исторического значения по всей стране.

Среди них он назвал Мраморный дворец в Тегеране, дом Теймурташа и дворцовый комплекс Саадабад, одну из самых посещаемых туристических достопримечательностей столицы.