Наследие Ирана под угрозой: ЮНЕСКО предупреждает о разрушении памятников войной

Euronews 2 апреля, 2026 16:01

Мир 0 комментариев

Жители Тегерана наблюдают за взрывами в городе.

По мере того как война на Ближнем Востоке продолжается, культурные и исторические объекты региона все чаще оказываются под угрозой, что вызывает новые призывы государств региона и ЮНЕСКО помочь защитить это наследие. Культурное агентство ООН, ЮНЕСКО, выступило с новым предупреждением относительно судьбы объектов культурного наследия в Иране на фоне продолжающейся американо-израильской войны.

Недавняя встреча представителей ЮНЕСКО с Главным управлением древностей Ливана была посвящена «неотложным мерам по усилению защиты уязвимых объектов культурного наследия по всей стране», говорится в заявлении ЮНЕСКО.

На прошлой неделе ЮНЕСКО подтвердила, что «ряд культурно значимых объектов» в регионе уже пострадали и были повреждены в ходе войны. Организация повторила призыв к максимально сдержанным действиям, чтобы уберечь «социальный фундамент обществ», и напомнила сторонам о необходимости соблюдать нормы международного права.

В Иране находятся 29 объектов, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди пострадавших — тегеранский дворец Голестан, дворец Чехель-Сотун в Исфахане, мечеть Масджид-е Джаме в том же городе, а также доисторические памятники долины Хоррамабад.

 По словам главы комитета по наследию городского совета Тегерана Ахмада Алави, за время войны авиаудары повредили по меньшей мере 120 объектов культурного или исторического значения по всей стране.

Среди них он назвал Мраморный дворец в Тегеране, дом Теймурташа и дворцовый комплекс Саадабад, одну из самых посещаемых туристических достопримечательностей столицы.

Комментарии (0)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

