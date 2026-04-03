Государственная полиция в четверг во второй половине дня задержала мужчину в инвалидной коляске, который разыскивался по подозрению в покушении на убийство, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Благодаря информации от людей полиция нашла разыскиваемого мужчину после проверки нескольких адресов и задержала его.

1 апреля полиция начала уголовный процесс по факту покушения на убийство на улице Латгалес, 427B, где был ранен мужчина. Установлено, что в него стрелял знакомый, с которым у потерпевшего возник конфликт.

Стрельба произошла возле одной из автозаправочных станций. Использованное при нападении оружие уже находится в распоряжении полиции и направлено на экспертизу.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где проходит лечение.

Полиция установила личность предполагаемого виновного, он объявлен в розыск.

По подозрению в этом преступлении разыскивается мужчина, передвигающийся на электрической инвалидной коляске. Возможно, с ним находится собака. Полиция призывает не пытаться задержать его самостоятельно, а сообщить правоохранительным органам по телефонам 26392819 или 112.