Покушение в Кенгарагсе: полиция задержала мужчину в инвалидной коляске. ФОТО. ВИДЕО (2)

Редакция PRESS 3 апреля, 2026 10:36

2 комментариев

По подозрению в покушении на убийство в Риге полиция разыскивает мужчину в инвалидной коляске, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Государственная полиция в четверг во второй половине дня задержала мужчину в инвалидной коляске, который разыскивался по подозрению в покушении на убийство, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Благодаря информации от людей полиция нашла разыскиваемого мужчину после проверки нескольких адресов и задержала его.

1 апреля полиция начала уголовный процесс по факту покушения на убийство на улице Латгалес, 427B, где был ранен мужчина. Установлено, что в него стрелял знакомый, с которым у потерпевшего возник конфликт.

Стрельба произошла возле одной из автозаправочных станций. Использованное при нападении оружие уже находится в распоряжении полиции и направлено на экспертизу.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где проходит лечение.

Полиция установила личность предполагаемого виновного, он объявлен в розыск.

По подозрению в этом преступлении разыскивается мужчина, передвигающийся на электрической инвалидной коляске. Возможно, с ним находится собака. Полиция призывает не пытаться задержать его самостоятельно, а сообщить правоохранительным органам по телефонам 26392819 или 112.

Комментарии (2)

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (2)

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (2)

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (2)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (2)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (2)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (2)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (2)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

