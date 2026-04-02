На встречу с красной Луной: стартовала первая за полвека пилотируемая лунная миссия

Ракета высотой с 32-этажный дом, на борту которой находятся трое американцев и один канадец, стартовала из Космического центра Кеннеди NASA на мысе Канаверел во Флориде.

Окрестные дороги и пляжи заполнили десятки тысяч зрителей - ажиотаж не меньший, чем во времена лунных миссий "Аполлон" в 1960–1970-х годах. Для NASA нынешний полет - важный шаг на пути к созданию постоянного присутствия человека на Луне.

Миссия "Артемида 2" стартовала с того же космодрома во Флориде, откуда когда-то отправлялись к Луне экипажи "Аполлона".

В состав экипажа вошли американцы Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадец Джереми Хансен.

Через пять минут после старта командир миссии Рид Уайзман описал увиденное из капсулы: "У нас потрясающий восход Луны. Мы летим прямо к ней".

Утром перед запуском напряжение было высоким, когда в ракету начали закачивать жидкий водород. Ранее в этом году во время репетиции обратного отсчета произошла опасная утечка водорода, из-за чего миссию пришлось надолго отложить.

На этот раз, к облегчению NASA, проблем не возникло. Стартовая команда без сбоев заправила ракету Space Launch System более чем 2,6 миллиона литров топлива, после чего началась подготовка к посадке экипажа в корабль.

В последние минуты перед стартом возникли другие технические проблемы: неполадки с датчиками батареи и сбой при передаче команд в систему аварийного прекращения полета. Обе проблемы удалось быстро устранить, и запуск состоялся по графику.

Посадка через два года

Если все пройдет по плану, астронавты установят рекорд: они удалятся от Земли дальше, чем кто-либо из людей прежде.

В отличие от экипажа «Аполлона-8» в 1968 году, они не будут выходить на орбиту Луны. Корабль пролетит мимо нее, уйдет еще примерно на 6 400 километров дальше, затем развернется и возьмет курс обратно к Земле. Завершится миссия приводнением в Тихом океане.

Это также первый пилотируемый полет новой лунной ракеты NASA - Space Launch System (SLS).

Миссию уже называют исторической: в ней участвуют первый темнокожий астронавт, первая женщина и первый неамериканец.

Астронавты Джереми Хансен, Виктор Гловер, Рид Уайзман и Кристина Кох на пути к старту лунной ракеты НАСА Artemis II в Космическом центре имени Кеннеди, 1 апреля 2026 года. AP Photo/John Raoux

В отличие от программы "Аполлон", задачей которой была быстрая победа в лунной гонке с Советским Союзом, программа "Артемида" рассчитана на долгосрочное присутствие на Луне. Ее цель - создать там постоянную базу, которая станет отправной точкой для дальнейших экспедиций.



Первые 25 часов 10-дневного испытательного полета экипаж проведет на околоземной орбите, проверяя работу корабля. Затем астронавты включат главный двигатель и отправятся к Луне.

Вся миссия продлится около 10 дней и должна подготовить почву для высадки людей на Луну в 2028 году.

Через четыре дня, во время пролета у Луны, она будет казаться астронавтам размером с баскетбольный мяч на вытянутой руке. При удачном освещении они смогут увидеть детали, которые раньше не наблюдал ни один человек, а также заметить фрагменты полного солнечного затмения.

«NASA возвращается к отправке астронавтов на Луну», - заявил после старта администратор космического агентства Джаред Айзекман, назвав полувековую паузу "лишь коротким перерывом".

Конкуренция с Китаем

Нынешний этап американской лунной программы часто рассматривают как часть соперничества с Китаем, который планирует высадить человека на Луну к 2030 году.

На послеполетном брифинге Айзекман отметил, что конкуренция — это "отличный способ мобилизовать ресурсы страны".

"Конкуренция может быть полезной. И, безусловно, сейчас мы действительно соперничаем", - сказал он.

Программа "Артемида" также испытывает политическое давление со стороны президента США Дональда Трампа, который ускорил ее реализацию в надежде, что американские астронавты вновь ступят на поверхность Луны до окончания его второго срока в начале 2029 года.

При этом объявленный срок высадки — 2028 год — вызывает сомнения у многих экспертов, в том числе потому, что NASA во многом зависит от технологического прогресса частных компаний.

NASA отказалось публиковать собственную оценку. Руководители программы утверждают, что вероятность успеха выше, чем "пятьдесят на пятьдесят", но насколько именно, не уточняют.

Ранее в тот же день Трамп написал в Truth Social, что США "побеждают".

"Экономически, в военном отношении, а теперь еще и ЗА ЗВЕЗДАМИ. Никто даже близко не стоит! Америка не просто конкурирует, мы ДОМИНИРУЕМ, и весь мир наблюдает за этим", - написал он.